Incendio en Puerto Patriada: cómo sigue el operativo mientras rige un alerta naranja por calor extremo

El fuego sigue activo y tuvo rebrotes por viento. Más de 350 brigadistas trabajan con apoyo aéreo. Mientras el SMN advierte por temperaturas extremas .

A cinco días del inicio del incendio en Puerto Patriada, Chubut , el combate contra el fuego entra en una fase crítica: el operativo se sostiene "cuerpo a cuerpo" en el terreno, pero el clima vuelve a jugar en contra. Con alerta naranja por temperaturas extremas en la región cordillerana y sin lluvias previstas, las autoridades ajustan el plan diario para contener rebrotes, reforzar perímetros y proteger viviendas e infraestructura.

Durante la noche del jueves, el incendio se descontroló y se multiplicaron los frentes activos. Imágenes registradas en la zona mostraron llamaradas gigantes avanzando sobre el bosque, en un escenario que obligó a reubicar dotaciones y sostener trabajos preventivos para evitar que el fuego alcance sectores poblados.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo informaron que el jueves fue especialmente difícil: el fuego reavivó con fuerza por el viento y avanzó rodeando parte del Cerro Pirque , lo que obligó a mover dotaciones hacia uno de sus faldeos, cerca de la Escuela 81 y el Callejón Azocar , junto con los distintos organismos que intervienen en la emergencia.

Por la tarde, el incendio tuvo un avance brusco con dirección hacia Epuyén, generando un escenario de alta incertidumbre sobre su evolución. En paralelo, en otro sector, el fuego avanzaba por Cerro Coihue, al sudoeste de El Maitén y al norte de Epuyén, y registros audiovisuales mostraron cómo cruzaba la Ruta 40, extendiendo el riesgo hacia nuevas áreas de vegetación.

El plan de combate: ataque directo por tierra y aire

El Gobierno de Chubut informó que el operativo se desarrolla con un despliegue total y permanente, coordinado entre el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). En el territorio trabajan más de 350 brigadistas, además de personal técnico y de apoyo de organismos provinciales, nacionales y municipales.

Las tareas incluyen combate directo, control de perímetros, enfriamiento de puntos calientes y protección de viviendas e infraestructura, de acuerdo con la evolución del incendio y las condiciones meteorológicas. El esquema es ininterrumpido, con planificación diaria y turnos diurnos y nocturnos, priorizando la seguridad de las comunidades cercanas y del personal afectado.

RUTA 40- INCENDIOS FORESTALES- CHUBUT Los incendios en Chubut toman fuerza y el clima no ayuda. VIALIDAD NACIONAL

En el caso puntual de Puerto Patriada, el incendio continúa activo con mayor actividad en sectores identificados como Callejón de Mayorga, El Desemboque – Cordón Derrumbe, Los Balcones y La Angostura, en áreas cercanas a pobladores. En ese contexto, el jueves por la tarde se realizó una evacuación preventiva de vecinos de La Angostura para resguardar a las familias ante el avance del fuego.

El operativo cuenta con un amplio despliegue de medios aéreos, que trabajan de manera coordinada con las tareas terrestres. Actualmente se encuentran operativos un helicóptero mediano Bell 412, con capacidad para 1.500 litros de agua, y un helicóptero liviano Bell 407, con capacidad de 1.000 litros de agua.

Asimismo, se dispone de dos aviones AT-802 anfibios, con capacidad de carga de 3.000 litros, que realizan abastecimiento directo desde cuerpos de agua, y dos aviones AT-802 de carga terrestre, también con capacidad de 3.000 litros de agua cada uno.

A estos recursos se suma un avión cisterna Boeing 737, aportado por la provincia de Santiago del Estero, destinado al combate de incendios de gran magnitud, que estuvo realizando varias pasadas en los puntos más críticos del incendio de Puerto Patriada, descargando más de 15.000 litros de agua y retardante en cada vuelo.

Incendio Epuyen (2) La ruta 40 debió ser cortada durante el jueves.

Alerta naranja por calor extremo: recomendaciones y prevención

Mientras continúan las tareas, el pronóstico sigue siendo adverso: no se esperan lluvias y se anticipan altas temperaturas para el fin de semana, lo que aumenta la exigencia operativa y el riesgo de rebrotes.

En ese contexto, las autoridades insisten en extremar medidas de prevención: respetar restricciones vigentes, evitar cualquier conducta de riesgo y dar aviso inmediato ante detección de humo o fuego, porque la colaboración ciudadana es clave para evitar nuevos focos.