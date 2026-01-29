Explosión e incendio en una fábrica de San Fernando: trabajaron diez dotaciones de Bomberos

El siniestro ocurrió en la madrugada en una planta de productos químicos. No se registraron heridos y el fuego quedó controlado tras un amplio operativo.

Una explosión seguida de un incendio se produjo durante la madrugada de este jueves en una fábrica de productos químicos de la localidad bonaerense de San Fernando . El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 en un inmueble situado en la calle Brandsen al 800 , donde debieron intervenir al menos diez dotaciones de Bomberos para controlar las llamas.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la explosión provocó un corte preventivo del suministro eléctrico en varias cuadras a la redonda. La medida fue dispuesta mientras se desarrollaban las tareas de emergencia en la zona afectada.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, que lograron circunscribir el incendio tras varias horas de labor. El fuego afectó la totalidad de las instalaciones de la fábrica, donde se almacenaban materiales combustibles y productos químicos.

El jefe del operativo, Gustavo Calveiro, confirmó que no se registraron víctimas. “No hay afectados. Solo se produjo la rotura de vidrios y ventanas en viviendas linderas”, señaló en declaraciones a la prensa. Además, explicó que algunos bomberos fueron asistidos por inhalación de humo, sin necesidad de traslados hospitalarios.

Incendio en San Fernando

“Es material combustible, por eso se genera la explosión y se propaga muy rápido. La fábrica tenía unos 20 metros de frente por 100 de fondo y el incendio estaba generalizado en su totalidad”, detalló Calveiro. Respecto del suministro eléctrico, indicó que el corte alcanzó a unas 15 cuadras y que, una vez controlado el fuego, la empresa distribuidora comenzó las tareas para restablecer el servicio.

El jefe de Bomberos también informó que una fábrica lindera no resultó afectada, ya que se retiraron de manera inmediata los productos químicos para evitar la propagación del fuego. En estas horas, las dotaciones continúan con tareas de remoción y enfriamiento para descartar focos residuales.

Los vecinos, rápidamente, capturaron con sus teléfonos, la magnitud de la explosión en la planta industrial, perteneciente a la empresa Otowil, dedicada a la comercialización de productos de cuidado personal y salud.

Las autoridades continúan con las pericias para determinar el origen de la explosión y evaluar los daños estructurales, mientras se normaliza la situación en el área afectada.

Incendio en un edificio de Palermo: tres heridos y 25 personas evacuadas

Un incendio en el ducto de un edificio del barrio porteño de Palermo dejó como saldo tres personas heridas y 25 evacuados, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. El episodio ocurrió en un inmueble situado en la avenida Cerviño y John Kennedy.

De acuerdo con el parte oficial, personal de emergencia detectó humo en la terraza del edificio, lo que activó el protocolo de evacuación preventiva. En el lugar intervinieron Bomberos de la Ciudad y diez móviles del SAME, que asistieron a los afectados y controlaron la situación.

Incendio en un edificio de Palermo deja tre heridos y 25 evacuados

Las personas heridas —una mujer y dos hombres— fueron atendidas en el lugar por personal de salud. Uno de los lesionados recibió atención médica dentro de una clínica quirúrgica de estética ubicada en el propio edificio, mientras se evaluaba su estado general.

Las autoridades informaron que el operativo permitió circunscribir el foco y ventilar los ambientes comprometidos, al tiempo que se realizaron tareas de verificación estructural para descartar riesgos adicionales. No se reportaron víctimas fatales y las causas del incendio quedaron bajo investigación.

Finalizadas las tareas principales, los equipos continuaron con controles de seguridad y seguimiento médico de los heridos, mientras se analizaba el regreso paulatino de los evacuados a sus viviendas.