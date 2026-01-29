El Gobierno firmó el DNU que declara la Emergencia Ígnea en la Patagonia

Lo anunció en sus redes el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Además, el presidente aseguró que es una "lucha histórica contra el fuego".

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó este jueves que el Gobierno firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de la Patagonia . En esa línea, el presidente Javier Milei aseguró que están llevando adelante una "lucha histórica contra el fuego".

Luego del pedido de los gobernadores, encabezados por Ignacio Torres de Chubut, la declaración se resolvió este jueves por la mañana cuando se reunió la Mesa Política en Casa Rosada. Debido a la urgencia que significa el incendio forestal en la Patagonia , se acordó declarar esta emergencia mediante un DNU para las provincias afectadas.

La medida implica cambios presupuestarios e incremento de partidas destinadas al combate del fuego. " No resultaría eficiente mandarlo por el Congreso si es una emergencia . Precisás dos sesiones y la urgencia es ahora. El decreto es la opción más viable", dijo una fuente al del Gobierno al medio Infobae.

— Manuel Adorni (@madorni) January 29, 2026



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) January 29, 2026

Se autorizó el envío de más de $100 mil millones a los bomberos en la Patagonia

En medio de este escenario crítico marcado por los incendios forestales, el Gobierno Nacional autorizó esta mañana el envío de más de 100 mil millones de pesos a asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país.

El fuego ya consumió alrededor de 200 mil hectáreas en el sur del país y las condiciones climáticas continúan dificultando las tareas de control.

A través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad se oficializó esta medida. El monto total asciende a $100.810.319.998,50 y será distribuido entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con una asignación de $94.924.971,75 para cada entidad. Los fondos están destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros insumos vinculados a la lucha contra el fuego y la protección civil.

Para la adquisición de elementos, el Gobierno flexibilizó algunas reglas y estableció que “se exime a las entidades de la obligación de pagar impuestos nacionales, derechos y tasas aduaneras para el ingreso de equipamiento desde el exterior, así como cualquier tipo de tributo nacional existente o a crearse“ y recordó que la decisión administrativa Nº 1/2026 distribuye el presupuesto para el ejercicio 2026 incorporando a la partida presupuestaria 5.1.7 “transferencias a otras instituciones culturales y sociedades sin fines de lucro”, subparcial-2071 “Asociación Bomberos Voluntarios”, de la cartera de Seguridad.

El pedido de los gobernadores de la Patagonia

El planteo fue impulsado por los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Río Negro, Alberto Weretilneck; La Pampa, Sergio Ziliotto; Neuquén, Rolando Figueroa; Tierra del Fuego, Gustavo Melella y Santa Cruz, Claudio Vidal. Los mandatarios reclamaron el tratamiento urgente de la norma ante el avance del fuego, que ya afectó cerca de 230.000 hectáreas en el conjunto de las provincias patagónicas.

Según los datos relevados por los gobiernos provinciales, el impacto más severo se registró en La Pampa, con más de 168.000 hectáreas quemadas, seguida por Chubut con 45.000, Río Negro con 10.000, Neuquén con 6.000 y Santa Cruz con 700 hectáreas afectadas. El escenario llevó a los gobernadores a solicitar la libre disponibilidad y reasignación de partidas para reforzar el combate del fuego y la asistencia a las zonas damnificadas.

Desde el Ejecutivo recordaron que la ley vigente, sancionada en 2022, podría ser prorrogada mediante decreto, aunque las provincias buscan que el tema sea tratado en el Congreso durante el período extraordinario que comenzará el 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. De sancionarse una nueva declaración de emergencia, se habilitarían fondos extraordinarios, se agilizaría la incorporación de medios aéreos y equipamiento, y se reforzaría la coordinación entre Nación y provincias.

En paralelo, integrantes del Gabinete reconocieron que la situación genera preocupación por la posibilidad de que los incendios continúen expandiéndose. En ese marco, los ministerios de Seguridad y Defensa ya enviaron recursos y mantienen operativos conjuntos para asistir a las provincias afectadas, en coordinación con el Sistema Nacional del Manejo del Fuego.