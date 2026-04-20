San Patricio del Chañar será sede de una jornada clave para la formación de funcionarios y concejales

El encuentro abordará temas clave como presupuesto municipal, identidad institucional y comunicación no verbal para equipos de gestión

Organizan una capacitación para cargos jerarquicos municipales y concejales en San Patricio del Chañar.

El Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas ( CIMA ), la Fundación Konrad Adenauer , el Municipio de San Patricio del Chañar y el Concejo Deliberante, organizarán el 23 y 24 de abril las Jornadas de Desarrollo Local. Se trata de la décimo quinta edición de este encuentro sobre políticas públicas locales, que se viene realizando desde hace ya varios años en distintas ciudades de nuestro país.

Las Jornadas, que tendrán como sede a la ciudad de San Patricio del Chañar, están destinadas a funcionarios municipales de la región, mandos medios, concejales , e integrantes de la comunidad que se desempeñen en el ámbito de la gestión local. Los temas que serán abordados en disertaciones y talleres son: Gestión Municipal, Presupuesto, Comunicación no verbal e institucional, Identidad Municipal, Desarrollo Económico Local, y el rol del Concejal.

La Fundación Konrad Adenauer , y CIMA son organizaciones de la sociedad civil que tienen una larga trayectoria en la cooperación y asistencia a municipios y estas capacitaciones son parte de dicha labor. La inscripción a las Jornadas es sin costo, y se otorgan certificados de asistencia.

Quienes deseen inscribirse en las jornadas, podrán hacerlo en el link: https://forms.gle/bN2za4MG91SYV79q9

Flyer Jornadas San Patricio del Chañar

Para mayor información sobre las Jornadas, contactarse al Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas al siguiente mail: [email protected].

Sobre la fundación Adenauer

La oficina de la KAS en Argentina desarrolla, desde hace más de 60 años, proyectos de acuerdo con la coyuntura política y económica aportando ideas, propuestas y oportunidades de capacitación, formación y asesoría. El objetivo principal ha sido y es el fortalecimiento del sistema democrático, de sus instituciones y actores.

En Argentina, el trabajo ha estado caracterizado por una fuerte y exitosa interacción con las diversas organizaciones contrapartes y una gran cantidad de personas e instituciones afines que hoy en día conforman una importante red de contactos y cooperación mutua.

capacitación el chañar

Sobre su fundador

Libertad, justicia y solidaridad son los principios hacia los que se orienta el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La KAS es una fundación política allegada a la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Como cofundador de la CDU y primer canciller federal alemán Konrad Adenauer (1876-1967) vinculó las tradiciones social-cristiana, conservadora y liberal.

La reconstrucción de Alemania Occidental, la superación de las cargas a consecuencia de la guerra, la decisión a favor de una economía social de mercado son opciones tomadas durante el periodo de la cancillería de Adenauer, según afirman desde la fundación en su sitio oficial.

konrad adenauer

El ingreso de la República Federal al círculo de las democracias occidentales, la construcción europea y la reconciliación franco-alemana están unidas profundamente al nombre de Adenauer, según reza otro apartado en la página.

El CDU, Partido de la Unión Democristiana de Alemania, surgido en 1945 de una ola fundadora espontánea, asciende como "partido del Canciller" con Adenauer para convertirse en el partido más exitoso de la historia alemana del siglo XX.