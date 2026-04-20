Insólito: encontraron un globo aerostático con trece personas a bordo en el patio de su casa

La aeronave descendió por falta de combustible y viento débil. No hubo heridos ni daños, y los vecinos ayudaron a reanudar el vuelo.

Al no poder sostener el globo aerostático en el aire, el piloto debió ubicar un lugar seguro para aterrizar.

Un globo aerostático con 13 personas a bordo sorprendió a una pareja de California , Estados Unidos , al realizar un aterrizaje de emergencia en el patio trasero de su vivienda, luego de quedarse sin combustible en medio de condiciones de viento débil. Afortunadamente, no hubo heridos ni se registraron daños materiales.

El descenso se produjo en horas de la mañana, cuando vecinos observaron cómo la aeronave perdía altura sobre un barrio residencial de la ciudad de Temecula. Ante la imposibilidad de sostenerse en el aire, el piloto debió ubicar un lugar seguro para aterrizar.

La maniobra terminó en la propiedad de Hunter y Jenna Perrin, donde la cesta logró apoyarse en el césped sin impactar contra estructuras ni árboles. Los propietarios estaban dentro de la casa cuando el sistema de cámaras detectó movimiento en la parte posterior de la vivienda.

“Abrí la puerta y me dijo: 'Acaban de aterrizar en tu patio trasero'. Y yo le pregunté: '¿Qué quieres decir?'. Y él me respondió: 'El globo'”, relató Hunter Perrin en una entrevista televisiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2046053922293305721%20&partner=&hide_thread=false | Un hombre en Temecula, California, encontró que un globo aerostático que transportaba a 13 personas había realizado un aterrizaje de emergencia en su patio trasero después de que un viento bajo y la falta de combustible obligaran al piloto a descender. Nadie resultó herido y… pic.twitter.com/Nd0zEkNCzq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

Al salir, la pareja encontró el globo con los ocupantes aún a bordo. Todos descendieron sin lesiones y algunos saludaron a los dueños de la vivienda, que registraban la escena.

Cómo fue la maniobra de aterrizaje del globo

El piloto logró dirigir la aeronave hasta la casa evitando cualquier impacto. “Me asombró que no tocaran nuestro árbol. No tocaron nuestra casa”, dijo Jenna Perrin. “Prácticamente están besando la cerca”, agregó.

El problema principal que padeció el globo fue la falta de viento, lo que dificultó su desplazamiento y contribuyó al agotamiento del combustible.

Globo aerostático 2 Una vez reabastecido, el globo aerostático fue reinflado y elevado nuevamente.

Según los testimonios, la operación se desarrolló de manera controlada. “(El piloto) hizo un trabajo excelente asegurándose de que todos estuvieran a salvo”, sostuvo Hunter Perrin.

El hecho no solo llamó la atención de los dueños de casa sino también de sus vecinos, que se acercaron para observar lo que había ocurrido. “Fue algo realmente sorprendente. Todos los vecinos salieron, estaban mirando nuestra casa porque el globo se veía con mucha claridad sobre ella”, señaló Hunter Perrin a la cadena local KTLA.

Cómo sacaron el globo del patio

Una vez ubicado el globo en el patio, quedaba otra misión no menos complicada: retirar la aeronave del lugar. En ese marco, comenzó a organizarse el traslado y para realizarlo debieron recurrir a la ayuda de varias personas y conseguir tanques adicionales de gas propano para recargar el sistema.

Una vez reabastecido, el globo fue reinflado y elevado nuevamente. La operación incluyó maniobras para desplazarlo hasta la calle, donde había mayor espacio disponible. El procedimiento completo demandó aproximadamente dos horas.

“Era de la película 'Up' de Pixar; así se veía”, describió Jenna Perrin. “En un momento dado, la colocaron tan bien mientras se elevaba, que parecía que nuestra casa encajaría perfectamente con ella”, graficó.

Sorpresa absoluta en el vecindario

Una residente indicó que suele ver globos aerostáticos sobrevolando la zona, pero nunca había presenciado un aterrizaje de emergencia en más de 20 años.

Según los Perrin, un vecino ya les había advertido que su vivienda se encontraba dentro de la trayectoria habitual de estos vuelos.

“Nos alegra que todos se encuentren a salvo. Es una historia realmente fantástica”, expresó Hunter Perrin.

Globo aerostático 24 Un vecino ya había advertido que la vivienda se encontraba dentro de la trayectoria habitual de los globos.

Tras la experiencia, los propietarios afirmaron que no planean realizar vuelos en globo en el corto plazo. “Aunque si volvieran a aterrizar en nuestro patio trasero, sería genial”, dijo Hunter Perrin.

“Podríamos salir a buscarlos. No tendríamos que conducir de vuelta a casa”, agregó Jenna Perrin.