De qué murió Luis Brandoni, ícono de la cultura argentina

Luis Brandoni falleció este lunes tras permanecer 9 días internado en el Sanatorio Güemes , donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico .

Según trascendió, el Brandoni que cumplió 86 años el pasado sábado 18 de abril sufrió un golpe fuerte en la cabeza que le provocó un hematoma subdural , una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa. El cuadro fue irreversible y su salud se empeoró con el correr de los días.

El actor, contó Carlos Rottemberg, “respondía a estímulos” hasta el miércoles y luego la situación “se fue complicando”. El viernes Brandoni dejó de responder a los tratamientos médicos y finalmente este lunes se produjo su muerte que conmovió al mundo del espectáculo.

El velorio de Luis será público y se llevará a cabo en el Palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires desde el mediodía de este lunes y podría extenderse hasta la medianoche. El martes, sus restos serían trasladados al Cementerio de Chacarita.

La despedida de Soledad Silveyra a Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni conmovió a todo el mundo del espectáculo. El actor estaba internado en una clínica porteña tras sufrir una fuerte caída en su casa que le provocó un hematoma que complicó su cuadro de salud.

El actor de 86 años protagonizó hasta hace algunos días la comedia teatral “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra quien lo despidió en las redes sociales con un conmovedor mensaje.

Silveyra fue la primera en usar sus redes para compartir un mensaje en medio de tanto dolor. “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. Saula Benavente estoy contigo y con la familia”, escribió acompañando su despedida con una serie de imágenes del actor de 86 años.

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De hecho, el sábado 18 de abril, en el marco del cumpleaños del actor, Silveyra le dedicó un tierno saludo en su Instagram. “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro. Solita”, escribió la actriz.