La fuerte caída de Adrián Dárgelos, cantante de Babasónicos, en pleno concierto

El cantante de la reconocida banda se cayó del escenario en un concierto hecho el pasado sábado 13 en Comodoro Rivadavia.

Lo que primero fue un susto para las personas que estaban en el show, luego se convirtió en un meme de las redes sociales por el cual un sinfín de usuarios de la plataforma X (ex Twitter). Es que el cantante de la conocida banda musical Babasónicos , de nombre Adrián Dárgelos , sufrió una impactante caída en el escenario durante un show en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

El artista tuvo un inconveniente el pasado sábado 13 de junio en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia mientras cantaba el título " Microdancing ", una de sus canciones más reconocidas. Mientras realizaba la presentación, inesperadamente se cayó del escenario generando preocupación en sus fanáticos.

Sin dejar de cantar, el cantante recibió la ayuda de gente que estaba arriba del escenario y, también abajo, para continuar con normalidad su performance. No tuvo que recibir asistencia médica y continuó con el show mientras los seguidores no pararon un segundo de cantar las canciones de una de las bandas más convocantes del territorio nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2066195207696044524&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] Durante el show de "Babasónicos" en Comodoro Rivadavia, Adrián Dárgelos se cayó en un desnivel del escenario. https://t.co/cDQxivm3DU pic.twitter.com/SOUv0aTL23 — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 14, 2026

Qué pasará con Andrea Del Boca tras la fuerte caída en Gran Hermano

Una vez más, Andrea del Boca generó una fuerte preocupación en los habitantes de la casa de Gran Hermano por un accidente en el que terminó tendida en el suelo, en una maniobra similar a la anterior caída que había sufrido hace semanas y por la cual tuvo que salir para recibir atención médica.

Al ver la caída, y segundos previos a que la transmisión oficial se corte ante lo sucedido, los participantes Juanicar, Charlotte y Cola fueron a asistirla rápidamente. Minutos más tarde, descansando en el interior del living, la actríz le bajó la espuma a la caída y esbozó en su relato: “Yo bailo igual, renga o en silla de ruedas”.

En esta oportunidad el accidente no precisó que tenga que salir del domicilio para realizar estudios. Al parecer, esta situación que sorprendió en la casa, fue motivado por el uso de ojotas que se habrían trabado.