Murió Luis Brandoni a los 86 años

El actor había sufrido una caída la semana pasada en su casa y estaba internado. Tenía 86 años.

Luis Brandoni murió este lunes a la madrugada tras estar internado en la última semana producto de una caída en su casa. La noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg a través de sus redes sociales y anticipó cómo será la despedida.

“ Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable . Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura ”, escribió.

En cuanto a la despedida al actor, Rottemberg contó a TeleShow: “ Estamos organizando su despedida . La idea es que sea mañana desde el mediodía en la Legislatura y el martes a la mañana en el Panteón de Actores”.

Luis Brandoni, un ícono de la cultura argentina

Conocido en el ambiente artístico como “Beto”, Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, y construyó desde la década del sesenta una trayectoria extensa y sólida en la escena argentina.

En el ámbito teatral, formó parte de títulos emblemáticos como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja, esta última junto a Guillermo Francella, con quien consolidó una dupla muy celebrada por el público. Su trabajo sobre las tablas recibió numerosos reconocimientos y lo posicionó como uno de los actores más respetados de su generación.

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En cine, participó en producciones que con el tiempo se volvieron referencias del audiovisual argentino, como Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo y Cien veces no debo (1990). Años más tarde, regresó a la pantalla grande con títulos como Mi obra maestra (2018) y Convivencia (2022), luego de un período de menor actividad cinematográfica.

En televisión también hizo lo suyo con fuerte presencia como Mi cuñado, Los días y las noches de Nina, El hombre que amo, En terapia y la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro. En cada uno de estos trabajos se destacó por su naturalidad y su oficio.

Su paso por el mundo del espectáculo le dio reconocimientos como el Konex de Platino en dos oportunidades, por sus trabajos en comedia y drama; galardones de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE); el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá, otorgado por la Asociación Argentina de Actores. En 2015, además, la Legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre.