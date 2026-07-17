Enzo Fernández respondió por los dichos de su mujer, Valu Cervantes, sobre Inglaterra.

En la previa del partido de semifinales del Mundial 2026 , que Argentina terminó venciendo por 2 a 1 a Inglaterra , Valentina Cervantes contó que en su casa no deja que sus hijos canten en contra del país británico y sus palabras generaron cierta polémica.

Valu explicó que tiene que ver con el hecho de que su hijo menor, Benjamín Fernández , llegó cuando ellos ya estaban en Chelsea, equipo al que Enzo Fernández arribó en enero de 2023. Distinto es el caso de Olivia Fernández , que sí nació en Buenos Aires. “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco”, explicó.

El tema generó que haya gente que entendiera la situación, pero otros no perdonaron a la pareja del mediocampista. Ante esto, el futbolista aprovechó que habló con la prensa para respaldarla. “Le había pasado algo a mi pareja, Valentina, que había declarado algo sobre los nenes, con todo el respeto que conlleva eso, porque vivimos ahí”, arrancó.

“Más allá de todo el condimento que tiene esto, por las Malvinas, nosotros lo que hacemos es defender a nuestro país, queríamos ganar, llegar a la final y los caídos de Malvinas”, remarcó. Luego de poner en contexto, sumó: “Se habló de eso y lo que dijo mi mujer no fue de mala intención ni nada, sino que respetamos a las personas que nos ayudan en casa, que son personas inglesas, pero sabemos toda la historia que hay detrás”.

Valentina Cervantes contó que no vio el gol de Enzo Fernández ante Inglaterra

Enzo Fernández se vistió de héroe ante Inglaterra para empatar un encuentro de dientes apretados de la Selección argentina, que luego fue revertido por el equipo con un gol de Lautaro Martínez para lograr una victoria histórica y conseguir el pase a la final del Mundial 2026 donde ya tiene rival confirmado.

Así como los jugadores lo vivieron con pura emoción por lo que estaban viviendo, los familiares de los protagonistas que en su mayoría estaban en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, sufrieron como nunca el desenlace de un encuentro que marcó un episodio más en la historia del seleccionado. Tal era la emoción del circulo cercano de cada uno de los futbolistas que Valentina Cervantes, pareja de Enzo, tomó una decisión inesperada que llamó la atención.

Para calmar la emoción y el estado de nerviosismo, Valu decidió no ver el gol de su pareja con el que inició la remontada. En diálogo con diario Olé, reveló por qué: "No lo vi, cuando metió el gol Inglaterra me fui para adentro (los pasillos del estadio), vi todo lo que restó del partido adentro".

Y luego, añadió en su relato conmovedor: "Lloré, no se con quién me abracé, no las conozco, unas chicas que estaban igual que yo, muy nerviosas".