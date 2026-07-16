Valentina Cervantes contó que no vio el gol de Enzo Fernández ante Inglaterra: qué estaba haciendo

La pareja del mediocampista que empató el encuentro del Mundial 2026 vivió de el partido de una forma especial. Qué contó.

Enzo Fernández se vistió de héroe ante Inglaterra para empatar un encuentro de dientes apretados de la Selección argentina , que luego fue revertido por el equipo con un gol de Lautaro Martínez para lograr una victoria histórica y conseguir el pase a la final del Mundial 2026 donde ya tiene rival confirmado.

Así como los jugadores lo vivieron con pura emoción por lo que estaban viviendo, los familiares de los protagonistas que en su mayoría estaban en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, sufrieron como nunca el desenlace de un encuentro que marcó un episodio más en la historia del seleccionado. Tal era la emoción del circulo cercano de cada uno de los futbolistas que Valentina Cervantes , pareja de Enzo, tomó una decisión inesperada que llamó la atención.

Para calmar la emoción y el estado de nerviosismo, Valu decidió no ver el gol de su pareja con el que inició la remontada. En diálogo con diario Olé, reveló por qué: "No lo vi, cuando metió el gol Inglaterra me fui para adentro (los pasillos del estadio), vi todo lo que restó del partido adentro".

[AHORA] Pese a las críticas de blogs que la tildaron de inglesa en el medio del Mundial, así vivió el final del partido "Valu" Cervantes: la esposa de Enzo Fernández salió a rezar con toda su familia.



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Y luego, añadió en su relato conmovedor: "Lloré, no se con quién me abracé, no las conozco, unas chicas que estaban igual que yo, muy nerviosas".

Valentina Cervantes explicó por qué prohibió a sus hijos cantar contra Inglaterra

Antes de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, una declaración de Valentina Cervantes llamó la atención en las redes sociales y abrió el debate entre los hinchas. La pareja de Enzo Fernández reveló el motivo por el que sus hijos no participan de uno de los cánticos más tradicionales de la hinchada argentina, una decisión que está directamente relacionada con la historia familiar y el lugar donde crecieron.

La influencer explicó que sus hijos, tanto Benjamín como Olivia mantienen un fuerte vínculo con Inglaterra, ya que es su lugar de residencia -y nacimiento de Benjamín- allí mientras Enzo Fernández desarrolla su carrera futbolística en el país europeo. Por ese motivo, aseguró que en su hogar eligieron transmitirles respeto por sus orígenes y evitar que se involucren en canciones que puedan resultar ofensivas para el país inglés.

En la previa del trascendental duelo entre Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, Cervantes compartió una situación cotidiana que refleja cómo vive su familia este cruce futbolístico tan especial: “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco cuando cantan: ‘El que no salta es un inglés’”, explicó la influencer, dejando en claro que la decisión responde a una enseñanza basada en el respeto y no a cuestiones deportivas. Sus palabras rápidamente se viralizaron, especialmente porque el cántico "el que no salta es un inglés" es uno de los más repetidos por los simpatizantes argentinos cada vez que la Albiceleste enfrenta al conjunto inglés o en distintos festejos relacionados con la Selección.

El vínculo de los hijos de Enzo Fernández con Inglaterra

Valentina Cervantes profundizó sobre cómo viven sus hijos la identidad vinculada al país donde nacieron. Según contó, ambos sienten que Inglaterra forma parte de su vida cotidiana y lo expresan con total naturalidad: “Olivia también. Ella dice: ‘Es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan desde un lado inocente, así que para ellos también es raro”, expresó.

La reflexión dejó en evidencia que, más allá de la histórica rivalidad futbolística entre ambos países, dentro de la familia buscan que los pequeños comprendan sus raíces y respeten el lugar donde crecieron. Desde hace tres años, la pareja reside en Inglaterra acompañando la carrera de Enzo Fernández. Durante ese tiempo construyeron allí su vida familiar, motivo por el cual el país ocupa un lugar importante en su historia personal.

Cómo vive Valentina Cervantes el Argentina vs. Inglaterra

A pesar del cariño que manifestó hacia Inglaterra, Valentina Cervantes dejó en claro que el encuentro tendrá un significado muy especial para toda la familia, especialmente por la presencia de Enzo Fernández con la camiseta de la Selección argentina: “El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, afirmó.

La influencer también destacó todo lo que el país europeo representó para ellos durante este período de sus vidas y agradeció las oportunidades que encontraron allí: “Es un país que a nosotros nos dio mucho”, concluyó.