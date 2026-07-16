El mensaje de Liam Gallagher tras la victoria de Argentina contra Inglaterra, después de picantearla

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo generó una enorme repercusión entre los hinchas, sino que también provocó la reacción de figuras internacionales. Apenas finalizó la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el músico de Oasis, Liam Gallagher , compartió un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral.

El histórico cantante utilizó su cuenta de X para felicitar al conjunto argentino con un mensaje cargado de respeto hacia el equipo de Lionel Scaloni. Su publicación fue celebrada por miles de usuarios y reavivó el vínculo especial que mantiene desde hace años con el público argentino: “Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso”.

La publicación comenzó a multiplicarse en cuestión de minutos y generó una verdadera ola de comentarios de fanáticos argentinos, quienes destacaron tanto la deportividad del músico como el afecto que históricamente ha demostrado hacia el país. También posteo sobre su propio equipo y cómo debería Inglaterra volver a sus bases históricas.

England won’t win a WC until we get street wise and that goes for the mangers it’s all got too technical let the kids run wild — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 15, 2026

La previa de Argentina vs. Inglaterra ya había mostrado el dilema de Liam Gallagher

La reacción del artista no sorprendió a quienes habían seguido sus publicaciones durante la previa del encuentro. Un día antes del compromiso entre Argentina e Inglaterra, Gallagher había reconocido públicamente el conflicto emocional que le generaba el enfrentamiento entre su país y una nación por la que siente un cariño especial: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”.

Ese mensaje recibió miles de respuestas de usuarios argentinos, que respondieron con humor y buena predisposición, entendiendo el lugar desde el que hablaba el cantante. Incluso, una seguidora escribió que estaba “lista para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra”, aunque agregó que el músico había “elegido la paz”. La respuesta del ex Oasis fue tan breve como simpática: “Estoy asustado”.

No se vio en la TV: el picante cruce que protagonizaron Messi y Bellingham.

Otro intercambio también ganó notoriedad en redes sociales. Un usuario recordó el optimismo que Gallagher suele mostrar con el Manchester City y le consultó si realmente confiaba en una victoria inglesa. El músico respondió con sinceridad: “Escucha, Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”. Sin embargo, el desenlace del partido terminó modificando completamente el tono de sus publicaciones posteriores.

El reconocimiento a la superioridad de la Selección argentina

Con la clasificación argentina ya asegurada, Gallagher dejó de lado cualquier deseo deportivo vinculado a Inglaterra y eligió destacar el rendimiento de la Albiceleste. La frase original publicada en inglés —“Respect to the lads it’s nobody’s GOD given right to win the WC congratulations to Argentina best team won onwards n sideways LG x”— fue interpretada por los usuarios como un reconocimiento claro a la superioridad del equipo argentino durante la semifinal.

La repercusión fue inmediata. Los comentarios de seguidores argentinos coparon la publicación con mensajes que mezclaron humor, admiración y cariño hacia el cantante. Entre las respuestas más destacadas aparecieron frases como “Te amo”, mientras que otros apelaron al clásico humor de las redes sociales con mensajes como: “Metete ‘Wonderwall’ en el ort... Gracias, loco, te quiero”.

También hubo quienes aprovecharon el momento para hacerle un pedido muy particular: “Buen partido. Ahora tenés que hacer la canción para Messi”. Otros usuarios buscaron reforzar el vínculo histórico entre Gallagher y el público argentino escribiéndole en inglés para asegurarse de que pudiera leerlos. “Nosotros igual te amamos, Liam. No nos odies”, expresó una seguidora, mientras que otra comentó: “estás tan tranquilo. Amo eso”. Uno de los mensajes con mayor repercusión resumió el sentimiento de muchos fanáticos: “Argentina es tu segundo hogar. Nosotros siempre vamos a estar para vos. Sos lo más grande”.

El afecto que existe entre Liam Gallagher y Argentina no nació con este Mundial. Durante décadas, el músico construyó un vínculo muy fuerte con el público local gracias a sus recitales y a las constantes referencias positivas que tanto él como su hermano realizaron sobre la pasión de los fanáticos argentinos. Esa historia explica por qué, pese a haber manifestado su deseo de que Inglaterra avanzara a la final, sus declaraciones posteriores fueron recibidas con entusiasmo y sin reproches por parte de los hinchas argentinos.

Con la Selección argentina instalada en la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España el próximo domingo en Nueva Jersey, la pelota ahora parece haber quedado del lado del cantante. Mientras los fanáticos celebran el pase al partido decisivo, muchos esperan que Gallagher también cumpla con ese desafío y confirme un nuevo regreso a los escenarios argentinos.