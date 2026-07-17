Emilia Mernes sorprendió a sus fans: confirmaron la fecha de lanzamiento de su nuevo disco

La cantante de pop argentina, Emilia Mernes , hizo un anuncio en las últimas horas que alegró a todo su fandom. Con un video publicado en sus redes sociales, la artista reveló una noticia que se tenía muy guardada y de la cual ya se conocen los detalles.

Se trata del lanzamiento de Emilia Tour en vivo. Llega como respuesta a uno de los pedidos más insistentes de sus fans. Después de meses de expectativa, verá la luz una selección de las canciones más emblemáticas del histórico .mp3 Tour .

Con este material, Emilia les permitirá a sus fans revivir una etapa que marcó para siempre la carrera de la artista entrerriana y el vínculo con su comunidad. Marcando un punto de partida hacia un nuevo capítulo.

El álbum estará disponible a partir del 23 de julio en todas las plataformas digitales y llegará en un momento en el que la carrera de la argentina no para de crecer. Recordemos que recientemente, Emilia fue la invitada de Luisa Sonza en Coachella 2026 y explotaron las redes. La artista brasileña, parte del line up del festival estadounidense, invitó a la argentina para interpretar juntas los hits "Motinha 2.0" y "Bunda".

En cuanto a su vida privada, el pasado 24 de junio, Emilia vivió el cumpleaños de su novio Duki (al igual que de Lionel Messi y Juan Román Riquelme) de manera especial dejándole un mensaje muy tierno, junto a una foto donde aparecen abrazados: "Y te sigo eligiendo aunque pasen los años... feliz cumple mi amor".

María Becerra reavivó la polémica con Emilia Mernes

La supuesta interna entre María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel volvió a instalarse en el centro de la escena luego de unas recientes declaraciones de "La nena de Argentina", quien, sin mencionar nombres, dejó frases que muchos interpretaron como una nueva referencia a su distanciamiento con Emilia. Aunque meses atrás la propia Emilia había publicado un extenso descargo para frenar las versiones que circulaban en redes sociales, el conflicto volvió a tomar fuerza tras una entrevista que La Nena de Argentina brindó para Cara C, el podcast de Los40 en España.

Durante la charla, María Becerra habló del vínculo que mantiene con Tini Stoessel y no escatimó en palabras de afecto hacia la cantante: "La amo, es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. La conozco y sé lo sensible que es, a veces me molesta que el mundo sea tan cruel con ella y que se digan cosas que no son", expresó la intérprete. Además, profundizó sobre las críticas que suele recibir la exprotagonista de Violetta: "Me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es porque es más fácil decir que una popstar tiene problemas superficiales, cuando todo es muchísimo más profundo que eso", sentenció.

María continuó destacando las cualidades personales de Tini y recordó el impacto que le generó verla atravesar distintas polémicas: "Es una de las mejores personas que conocí en mi vida, se maneja con moral en su vida. La pasé mal cuando se dijeron cosas muy fuertes sobre ella", comentó.

Sin mencionar directamente a Emilia Mernes, hizo una referencia que muchos interpretaron como dirigida hacia ella: "Hay vesiones que no son ciertas, pero sí hay ciertas personas que estamos divididas. Calculo que ya sabés...". Luego agregó: "Tenemos formas muy diferentes de pensar, de encarar la vida. Yo hay cosas que no las pongo en duda, hay formas de actuar que no las cambio. Si no comparto la forma de ser con alguien más, no compro", comentó. "Toda la gente que no me cae bien lo sabe. Si no me gusta como actuás, cómo sos o cómo te manejás, o lo que le hiciste a tal persona...", cerró Becerra.