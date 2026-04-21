Deportes La Mañana Boca Los tremendos elogios del cuerpo técnico de Boca a Paredes tras la victoria ante River "Todo lo que está bien"

Leandro Paredes fue la llave maestra para que, con tres pinceladas en el cierre del primer tiempo, Boca se lleve una victoria más que importante para el ciclo de Claudio Úbeda venciendo a River para consolidar aún más su presente pensando en su camino por Copa Libertadores. En el cuerpo técnico del club aman al capitán del equipo y se lo hacen saber públicamente.

En las últimas horas el ayudante de campo de Úbeda Juvenal Rodríguez se deshizo en elogios para Paredes durante un diálogo con Radio Villa Trinidad. "Se lo dije a Claudio, en el almuerzo antes de salir para el hotel. Paredes es todo lo que está bien, se merece todo lo que le pasa. Él trabaja para el resto. Es un chico que esta designado a dar. Sabe que en la vida viene a dar y el da. Se la pasa dando y entregando. Su expresión está en la cancha. Fuera de la cancha entrega todo su ser por los demás. El universo le da todo lo que merece. Es imposible que no le vaya bien. Gracias a la vida, a Román y a Boca que lo podemos tener. Nos da una lección de vida muy grande".

Por otra parte, el integrante de la dirección se refirió hacia el presidente del club Juan Román Riquelme: " Román es un diferente. No estoy descubriendo nada. Siempre fue un tipo diferente, ve cosas que uno no ve. Ve mas allá. Un tipo muy directo. Defiende sus colores por encima de todo. Defiende al hincha por sobre todo. Lo que hizo por Miguel pues ni se diga y también lo hizo con nosotros. Lo único que te puedo decir es que nosotros podamos aportar algo para el gran sueño que tiene como presidente. Solo puede tener palabras de agradecimientos por lo que hizo por Miguel y que se traduce después a que nosotros estemos acá. Para nosotros la responsabilidad mayor. Ayer, fue uno mas de nosotros, estaba muy contento".