Los impresionantes 5 goles que Robert Lewandowski anotó en solo 9 minutos

Si bien Robert Lewandowski no estará presente en el Mundial 2026, sus récords aún son numerosos. ¿Cómo olvidar aquellos 5 goles en tan sólo 9 minutos del delantero polaco?

El último 31 de marzo de 2026 representó una jornada aciaga para Robert Lewandowski . Claro, porque ese día Polonia cayó ante Suecia (2-3) en la final del torneo de Repesca de la UEFA y se quedó sin Mundial 2026 . Así, a los 37 años, el temible artillero no podrá disputar con su selección una nueva Copa del Mundo . De todos modos, sus increíbles récords en la historia del fútbol siguen dando que hablar. ¿Cómo olvidar aquellos 5 goles en 9 minutos?

Entre tantas marcas aún no batidas por ningún otro futbolista, Lewandowski ostenta todavía las de ser el máximo goleador histórico de la selección de Polonia , convertirse en ser el primer jugador en marcar una tripleta con 3 equipos diferentes en la Champions League (Borussia Dortmund; Bayern Múnich y Barcelona); haber anotado la mayor cantidad de goles en una temporada de la Bundesliga (41 goles en la temporada 2020-2021) y haber convertido la mayor cantidad de goles anotados en la Primera División de Alemania en un año calendario : 43 goles en 2021.

Aquella noche increíble de Robert Lewandowski: sus 5 goles en 9 minutos

Robert Lewandowski anotó 5 goles en 9 minutos para el Bayern Múnich en el partido en el que su equipo goleó por 5 a 1 al Wolfsburgo, en la noche del 23 de septiembre de 2015, en un juego correspondiente a la Bundesliga (Primera División de Alemania).

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En aquel juego, Lewandowski ingresó en el segundo tiempo para cambiar la historia de un partido que venía torcido para el Bayern; en el que iba cayendo 0-1 ante el Wolfsburgo.

Y fue entonces cuando la potencia arrolladora de Lewandowski desató un vendaval: empató en el minuto 51, adelantó al Bayern en el 52, aumentó la ventaja en el 55, marcó su cuarto en el 57 y cerró la cuenta con una espectacular volea en el 60.

Así, el goleador polaco dejó su nombre estampado en todos los libros de historia y estadística del fútbol, marcando 5 goles en 9 minutos: exactamente los hizo a los 50:40, 51:40, 54:01, 56:21 y 59:38. Y eso que apenas necesitó entrar en contacto con la pelota en 9 ocasiones para establecer este récord impresionante...

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Con sus 5 goles en tan sólo 9 minutos, Lewandowski ingresó al Guinness

Robert Lewandowski ingresó al Libro Guinness de los Récords tras convertir los 5 goles que consiguió en tan solo nueve minutos. En un acto celebrado en Múnich, Lewandowski fue incluido en el Libro Guinness de los Récords por aquellos famosos 5 goles que marcó ingresando desde el banco de los suplentes.

En aquel entonces, Lewandowski señaló emocionado: "Este día histórico lo recordaré hasta el fin de mis días. No sé si alguien va a conseguir esto otra vez, porque tiene que coincidir todo: la suerte, la buena forma y el partido en sí. Alguien ahí arriba quería que yo marcara cinco goles".