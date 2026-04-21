Los impresionantes 5 goles que Robert Lewandowski anotó en solo 9 minutos
Si bien Robert Lewandowski no estará presente en el Mundial 2026, sus récords aún son numerosos. ¿Cómo olvidar aquellos 5 goles en tan sólo 9 minutos del delantero polaco?
El último 31 de marzo de 2026 representó una jornada aciaga para Robert Lewandowski. Claro, porque ese día Polonia cayó ante Suecia (2-3) en la final del torneo de Repesca de la UEFA y se quedó sin Mundial 2026. Así, a los 37 años, el temible artillero no podrá disputar con su selección una nueva Copa del Mundo. De todos modos, sus increíbles récords en la historia del fútbol siguen dando que hablar. ¿Cómo olvidar aquellos 5 goles en 9 minutos?
Entre tantas marcas aún no batidas por ningún otro futbolista, Lewandowski ostenta todavía las de ser el máximo goleador histórico de la selección de Polonia, convertirse en ser el primer jugador en marcar una tripleta con 3 equipos diferentes en la Champions League (Borussia Dortmund; Bayern Múnich y Barcelona); haber anotado la mayor cantidad de goles en una temporada de la Bundesliga (41 goles en la temporada 2020-2021) y haber convertido la mayor cantidad de goles anotados en la Primera División de Alemania en un año calendario: 43 goles en 2021.
Aquella noche increíble de Robert Lewandowski: sus 5 goles en 9 minutos
Robert Lewandowski anotó 5 goles en 9 minutos para el Bayern Múnich en el partido en el que su equipo goleó por 5 a 1 al Wolfsburgo, en la noche del 23 de septiembre de 2015, en un juego correspondiente a la Bundesliga (Primera División de Alemania).
En aquel juego, Lewandowski ingresó en el segundo tiempo para cambiar la historia de un partido que venía torcido para el Bayern; en el que iba cayendo 0-1 ante el Wolfsburgo.
Y fue entonces cuando la potencia arrolladora de Lewandowski desató un vendaval: empató en el minuto 51, adelantó al Bayern en el 52, aumentó la ventaja en el 55, marcó su cuarto en el 57 y cerró la cuenta con una espectacular volea en el 60.
Así, el goleador polaco dejó su nombre estampado en todos los libros de historia y estadística del fútbol, marcando 5 goles en 9 minutos: exactamente los hizo a los 50:40, 51:40, 54:01, 56:21 y 59:38. Y eso que apenas necesitó entrar en contacto con la pelota en 9 ocasiones para establecer este récord impresionante...
Con sus 5 goles en tan sólo 9 minutos, Lewandowski ingresó al Guinness
Robert Lewandowski ingresó al Libro Guinness de los Récords tras convertir los 5 goles que consiguió en tan solo nueve minutos. En un acto celebrado en Múnich, Lewandowski fue incluido en el Libro Guinness de los Récords por aquellos famosos 5 goles que marcó ingresando desde el banco de los suplentes.
En aquel entonces, Lewandowski señaló emocionado: "Este día histórico lo recordaré hasta el fin de mis días. No sé si alguien va a conseguir esto otra vez, porque tiene que coincidir todo: la suerte, la buena forma y el partido en sí. Alguien ahí arriba quería que yo marcara cinco goles".
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