Estos son los únicos 5 jugadores que ganaron Champions League, Mundial y Copa Libertadores

A lo largo de la historia, pocos futbolistas se coronaron en las competiciones más importantes a nivel clubes y selecciones. ¿Quiénes fueron campeones de la Champions League , el Mundial y la Copa Libertadores ?

Sin dudas, y en un orden estrictamente jerárquico, existen dos máximas competiciones a nivel clubes y/o equipos en el orbe: la UEFA Champions League en Europa y la Copa Libertadores de América en el continente americano. En relación a las selecciones nacionales, qué duda cabe, es la Copa del Mundo . ¿Quiénes fueron los futbolistas campeones de la Champions League , el Mundial y la Copa Libertadores ?

Cabe resaltar que los clubes más ganadores de la historia de las competiciones mencionadas más arriba son el Real Madrid de España (15) e Independiente de Avellaneda (7). Por su parte, Brasil ostenta cinco copas mundiales .

Los futbolistas que, a lo largo de la historia, se coronaron en la Champions League , el Mundial y la Copa Libertadores son:

Las dos máximas competiciones a nivel clubes y/o equipos en el orbe son la UEFA Champions League en Europa y la Copa Libertadores de América en el continente americano.

Dida

Roque Júnior

Cafú

Ronaldinho

Julián Álvarez

Este selecto palmarés incluye a cuatro jugadores brasileños y tan sólo a un argentino. Como es sabido, si bien algunos futbolistas europeos actuaron en clubes sudamericanos, lo cierto es que configuran una extraña y singular excepción, tal fue el caso del volante Daniele De Rossi, que se consagró campeón del mundo con Italia en 2006 y luego se desempeñó en Boca Juniors.

Así, es lógico que sólo futbolistas sudamericanos formen parte de este exclusivo grupo que conquistó la Champions League, el Mundial y la Copa Libertadores.

Cuándo fueron campeones de la Champions League, el Mundial y la Copa Libertadores Dida, Roque Júnior, Cafú, Ronaldinho y Julián Álvarez

El consagrado arquero Dida fue campeón de la Champions League en dos ocasiones con el Milan de Italia: 2003 y 2007. En tanto, levantó la Copa del Mundo con Brasil en el 2002 y la Copa Libertadores con Cruzeiro en 1997.

Por su parte, el defensor Roque Júnior obtuvo la Orejona también con el Milan en 2003, el pentacampeonato mundial con Brasil en el 2002 y la Libertadores en Palmeiras en 1999.

A su vez, el notable marcador lateral Cafú también se coronó en la Champions League con el Milan en 2007, fue el capitán de la selección brasileña en el Mundial 2002 llevado a cabo en Corea del Sur y Japón y fue bicampeón de América con el San Pablo en 1992 y 1993.

Julián Álvarez-despedida-portada.jpg Julián Álvarez, con tan sólo con 23 años, estableció el récord de haber logrado la triple corona.

El astro Ronaldinho -quien fue compañero de Lionel Messi- festejó la victoria en la UEFA Champions League con el Barcelona, en la edición 2006. Antes, también había sido parte de la brillante Brasil campeona mundial en el 2002. Más tarde, y de regreso al fútbol de su país, se dio el gusto de levantar la Copa Libertadores con Atlético Mineiro en 2013.

El único de los futbolistas en actividad de esta nómina es el argentino Julián Álvarez, quien tan sólo con 23 años estableció el récord de haber logrado la triple corona: la Copa Libertadores con River (2018); el Mundial con la Selección Argentina (2022) y la Champions League con el Manchester City (2023).