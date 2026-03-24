Lo dice la IA: cuál es el pronóstico para Boca en la Copa Libertadores

Boca tiene el sueño intacto para buscar este año la tan ansiada Copa Libertadores , un reto que se vio impedido por la no clasificación durante dos años consecutivos en los cuales el equipo no clasificó al certamen por el bajo rendimiento deportivo que demostró tener. Este año los hinchas tendrán el deseo de al menos volver a competir.

Es por eso que empiezan a hacerse distintos análisis sobre la participación que podría tener el equipo ante clubes de renombre que también irán en búsqueda del trofeo más preciado en el continente a nivel clubes. En las últimas horas se conoció un informe donde la Inteligencia Inteligencia Artificial se conoció un pronóstico con un particular resultado.

Según analizó la participación que tendrá desde el 7 de junio en una fase de grupo donde enfrentará a Cruzeiro de Brasil, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica de Chile, el xeneize podría tener a La Bombonera como su fortaleza “que le permitirá a Boca sacar los 9 puntos de local” . Sin embargo Gémini confirmó que “ Barcelona será una piedra en el camino para todo" y que “ Cruzeiro arrancará pero se terminará haciendo fuerte en Brasil “.

Ubeda Aplauso Portada

A su vez, sumó: “En lo que será una pelea palmo a palmo con Cruzeiro, el Xeneize clasificará a los octavos de final, y muy probablemente lo haga como primero de su grupo“,

Respira Úbeda: qué dijo el entrenador de Boca sobre el equipo tras la victoria

ante Instituto

Claudio Úbeda volvió a tener un respiro importante en su cargo en Boca con una sólida victoria ante Instituto de Córdoba para afianzarse en el Torneo Apertura de la Primera División del fútbol en medio de cuestionamientos por parte de los hinchas sobre su desempeño en el cargo. En conferencia de prensa, el DT mostró su felicidad por la victoria.

“Me pone súper contento que la gente esté feliz, que el hincha de Boca esté contento, que es lo que buscamos. La única manera de seguir estando felices es ganando, generando situaciones, siendo superiores al rival, teniendo paciencia, en el primer tiempo generamos mucho y no pudimos, pero el equipo no se puso nervioso”, dijo en conferencia.

Luego, dijo sobre el equipo: “Tenemos paciencia para atacar, pero que nunca deje de girar la pelota. Es un poco eso lo que venimos buscando, va saliendo; y vamos generando situaciones de gol en los tiempos que estamos jugando. Después, por supuesto, depende de que la pelota entre”.

“Son ocho partidos sin perder, aunque no sirve empatar tanto (fueron cinco juegos), porque Boca merece ganar y más de local. Tomamos riesgos y eso genera espacios a los equipos que vienen a La Bombonera. Hay que seguir trabajando, puliendo y tratando de que ocurra cada vez menos las desatenciones defensivas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035898222363750464&partner=&hide_thread=false "VENIMOS DE SIETE U OCHO PARTIDOS DE NO PERDER" la racha del Xeneize de Ubeda, que ya piensa en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Cómo ves el presente de Boca? pic.twitter.com/PfmGFgo7mG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

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Por otra parte se refirió al partido que hizo el joven jugador Tomás Aranda: “Me pone feliz que haya hecho un gol. Le dijimos que patee de media distancia, que confíe porque en los entrenamientos lo hace muy bien. Es un chico tranquilo, inteligente, que sabe el lugar que está empezando a ocupar y lo importante que es para el equipo. Eso lo va conectando con sus compañeros y los jugadores con experiencia se van acercando a él y eso le da más confianza. Es importante que los jugadores que vienen de Boca Predio ya tienen la experiencia de ponerse la camiseta entrar y jugar, como Camilo Rey Domenech, que entró y lo hizo como si jugara en el patio de su casa. Lo hizo con criterio y sin nervios. Eso habla mucho del trabajo que hacen en inferiores que cuando llegan a Primera no les pesa la responsabilidad”.

A su vez soltó: “Tomi es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas, tenemos que seguir protegiéndolo. No quiero empezar a tirarle demasiadas flores porque queremos tenerlo cerca nuestro, protegerlo y que siga creciendo. Tiene una proyección como jugador importante”.

Qué dijo sobre el sorteo de Copa Libertadores

“Sí, lógicamente que es el paso más importante en mi carrera como DT. Jugar una competencia tan importante y con estos colores y camiseta es una responsabilidad enorme. Nos gratifica mucho estar llegando bien parados al inicio de esta competencia. Hay que aplicarle toda la concentración, el trabajo y las ganas de que nos vaya bien en el día a día, va a ser indispensable”.

“Todos los partidos de Copa son complejos. Hay que jugarlo con la responsabilidad de saber que somos Boca y que los rivales lo hacen desde una posición diferente. Será complejo. Los equipos que nos tocaron (Cruzeiro, U Católica de Chile y Barcelona de Ecuador) tienen experiencia en Copa Libertadores y tenemos que prestarle demasiada atención a cada partido”.