Champions: Liverpool remontó la serie y quedaron todos los clasificados a cuartos de final

Luego de caer por 1 a 0 en el partido de ida, los Reds vencieron al Galatasaray por 4 a 0 en Anfield para quedarse con la llave.

El Liverpool venció al Galatasaray por 4-0 , y 4-1 en el resultado global, al término del partido que disputaron este miércoles, en el estadio Anfield, por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League .

Los goles del local fueron convertidos por el mediocampista Dominik Szoboszlai , a los 24 minutos, el delantero Hugo Ekitike , cuando iban cinco de la segunda parte, el volante Ryan Gravenberch , en 7 minutos, y el atacante Mohamed Salah , a los 16 del complemento.

Con el triunfo, los “Reds” remontaron la serie, habían caído por 1-0 en Turquía, y se metieron a cuartos de final , instancia en la que se medirán con el Paris Saint-Germain.

El primer gol del partido llegó a los 24 minutos, con un córner jugado bajo hacia la frontal del área por el mediocampista argentino Alexis Mac Allister, para que Dominik Szoboszlai llegue a la carrera, defina de primera y marque el 1-0.

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Salah pudo haber convertido su primer gol del partido en el tercer minuto de descuento del primer tiempo, aunque desperdició un penal con un zurdazo bajo y cruzado, que fue detenido por el arquero Uurcan Çakir.

El egipcio pudo empezar a redimirse a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando asistió al delantero Hugo Ekitike con un centro atrás rasante, para que el francés de 23 años cruce un zurdazo bajo y convierta.

Solo dos minutos después, Gravenberch se quedaría con el rebote de un disparo de Salah y, ante un arquero desacomodado, acomodó la pelota contra el segundo palo para marcar el 3-0.

El icónico delantero Mohamed Salah pudo convertir su décimo gol en una temporada decepcionante para lo que él acostumbra a demostrar a los 16 minutos del complemento, luego de asociarse con el volante Florian Wirtz y rematando desde el vértice derecho del área, con un remate al segundo poste cargado de efecto que superó a Çakir.

Todos los clasificados a los cuartos de final de la Champions League

La Champions League 2025-2026 ya tiene definidos los cruces de cuartos de final, con ocho equipos que avanzaron tras una fase de octavos cargada de goles y sorpresas. El cuadro quedó armado sin sorteo adicional, por lo que ya se conoce el camino completo hacia la final.

Entre los duelos más fuertes aparece el cruce entre PSG y Liverpool, dos candidatos al título que repiten un enfrentamiento reciente. Además, Real Madrid se medirá con Bayern Múnich, en otro choque de gigantes europeos. Por su parte, Barcelona enfrentará a Atlético de Madrid, en un duelo español de alto voltaje, mientras que Arsenal jugará ante Sporting de Lisboa, con los ingleses como favoritos pero ante un rival que viene de dar el golpe.

Los partidos se disputarán en abril, a ida y vuelta, en una instancia que definirá a los cuatro semifinalistas.

Cuartos de final – Champions League 2026:

Martes 7 de abril: PSG vs Liverpool

Martes 7 de abril: Real Madrid vs Bayern Múnich

Miércoles 8 de abril: Barcelona vs Atlético de Madrid

Miércoles 8 de abril: Arsenal vs Sporting Lisboa

Partidos de vuelta: