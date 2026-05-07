Los incidentes dejaron un saldo de 125 detenidos y 34 heridos, uno de ellos en grave estado.

Los violentos festejos en París luego de la clasificación del PSG a la final de la Champions.

El PSG clasificó a la final de la Champions League por segundo año consecutivo y miles de hinchas se juntaron en las inmediaciones del Parque de los Príncipes para festejar el logro de su equipo que eliminó al Bayern Munich . Sin embargo, la jornada terminó en un caos total: más de cien personas quedaron bajo custodia policial en París por los disturbios provocados durante las celebraciones que incluyeron graves incidentes y episodios de vandalismo.

Este jueves, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó en el canal Europe 1 un total de 125 detenidos y 11 heridos, uno de ellos grave. Además sufrieron lesiones 23 agentes de la Policía. También señaló que la participación de las fuerzas de seguridad impidió el saqueo de comercios y el intento de bloqueo de la autopista de circunvalación de la capital.

"Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática", aseguró, y confirmó que prepararán un dispositivo especial para la noche en la que se disputará la final del certamen entre PSG y Arsenal, que será el 30 de mayo. Para ese día aprovecharán la experiencia del año pasado, cuando los disturbios provocados en la celebración de la primera Champions del conjunto parisino dejaron un saldo de 150 detenidos y dos muertos, uno de ellos en París y otro en Dax.

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La Fiscalía francesa constató varias infracciones, como la "participación con armas en una aglomeración tras la orden de dispersión" (penado con cinco años de prisión y 75.000 euros de multa); o la de "violencia contra funcionarios de policía", (mismo tiempo de cárcel y 15.000 euros, sanción que puede elevarse hasta los 10 años y 150.000 euros). También, se menciona la "participación en un grupo con el fin de preparar actos de violencia o daños" y "daños en reunión".

PSG dejó afuera al Bayern Munich y es el gran favorito para la final con el Arsenal

La agenda deportiva del miércoles estuvo cargada de acción, pero el partido de mayor impacto fue el 1 a 1 entre Bayern Munich y PSG, en el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League. Tras el 5 a 4 de la ida, el equipo de Luis Enrique fue superior tácticamente en un partido más cerrado y se metió en la final del mejor torneo de clubes del mundo, donde defenderá el título ante el Arsenal, que dejó afuera al Atlético de Madrid.

Por cómo llegan ambos finalistas, PSG es claro favorito para el encuentro a disputarse en Budapest, el sábado 30 de mayo. Luego de la lluvia de goles de la semana pasada, en el comienzo del partido de ida el empate en cero duró muy poco.

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No se había cumplido el tercer minuto de juego cuando Fabián Ruiz encontró a Jvicha Kvaratsjelia corriendo por izquierda y el pase atrás del georgiano terminó con Dembelé rompiéndole el arco a Neuer. El nivel técnico de la serie no bajó, pero fueron evidentes los ajustes defensivos de los dos equipos, que no permitieron tantas llegadas claras y efectivas como en la ida. De todas formas, ambos contaron con oportunidades. Dembelé y Kvaratskhelia tuvieron sus chances para aumentar, mientras que Musiala y Luis Díaz no pudieron marcar el empate en las llegadas del Bayern.

Safonov se mostró seguro cada vez que lo llamaron, mientras que Neuer mantuvo a su equipo con chances hasta el final. En el complemento, los arqueros tuvieron más intervenciones y el reloj fue dejando atrás los minutos para consolidar la clasificación del PSG. La gran definición de Harry Kane en tiempo adicionado sirvió para empatar el partido, pero el Bayern ya no tuvo tiempo para igualar la serie. El pitazo final determinó la clasificación del equipo de Luis Enrique, que fue superior desde el juego en la serie y buscará defender el título obtenido el año pasado.