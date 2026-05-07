Desde Insaurralde-Silva hasta la hospitalización de Valverde: las peleas entre compañeros más recordadas

Si bien no hay imágenes de la pelea entre Valverde y Tchouaméni que revolucionó al Real Madrid, la polémica recordó históricas peleas entre compañeros de equipo. Uno por uno.

El fútbol mundial se vio conmovido por una situación poco común en el fútbol europeo y, mucho menos, en un club de la talla del Real Madrid : Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una pelea en el entrenamiento realizado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas por la cual, luego de un corte sin intención, el uruguayo subcapitán en el equipo tuvo que pasar por el hospital. Por el momento no se conocieron imágenes del cruce.

Esta pelea que dio la vuelta al mundo, sin imágenes, hizo recordar episodios complejos que, en su mayoría se han registrado en el fútbol sudamericano: desde la pelea entre Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva en un entrenamiento de Boca en Casa Amarilla en 2017, pasando por la histórica pelea de Carlos Tévez cuando vestía los colores de Corinthians hasta el actual escándalo en Real Madrid. Este es el repaso de las peleas más recordadas entre compañeros de equipo.

Guillermo Barros Schelotto conducía una práctica normal junto a su hermano Gustavo en Casa Amarilla con el fin de ajustar detalles del equipo, frente a las cámaras de la prensa que asistió al predio debido a que se trataba de una práctica a puertas abiertas. Sin embargo, ese entrenamiento no fue una más: cuando nadie se lo esperaba, Insaurralde y Silva se agarraron a trompadas, fueron separados y luego echados por el técnico.

"Le quiero pedir disculpas a Joni, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente y al club. Fueron cinco segundos de calentura y no es oportuno, porque estamos viviendo en un clima bueno y se está entrenando muy bien. Entonces pasa esto y se hace una bola. No se va a volver a repetir", dijo Insaurralde al lado de Silva en una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido.

Pelea Silva Insaurralde

2 Teófilo Gutiérrez y Mauro Dobler en Racing (2011)

Este enfrentamiento también quedó grabada por una cámara que presenciaba el entrenamiento de Racing en el interior del Cilindro de Avellaneda. Inesperadamente, un jugada particular generó el desenlace de una pelea tremenda entre el delantero colombiano Teo Gutiérrez, de un gran prontuario, y el arquero Mauro Dobler. Cuando el delantero salió a tapar un pelotazo, chocó al arquero que, tras lo sucedido, reaccionó y terminó generándose una gresca.

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3 El arma de Teo Gutiérrez en una pelea con Sebastián Saja en Racing (2012)

En abril de 2012 ocurrió uno de los hechos más impactantes del fútbol. Luego de que Independiente aplaste 4-1 a Racing en el clásico de Avellaneda los futbolistas de la Academia tuvieron un acalorado cruce en el vestuario del Libertadores de América que terminó con un desenlace que nunca olvidarán los protagonistas: esa noche, el colombiano sacó un arma luego de una discusión con Saja.

En aquella oportunidad, el arquero que era capitán del equipo le hizo saber su enojo al delantero que se había hecho expulsar en el partido marcando un antes y después en el desarrollo. "El Chino viene, se empieza a sacar los guantes, ‘Se te acabó la joda hijo de mil puta, te voy a matar’. Tres veces lo invitó a pelear, y (Teo) no se quiso parar entonces le metió un cachetazo. ‘¿No te vas a parar?, ah no te vas a parar, plum’. Y ahí medio que los separamos y salta Teo, de atrás, patada voladora. A lo Jackie Chan. Le pega medio de refilón y cae al piso. En el piso, le dimos un par de patadas por cagón y se para y ahí es cuando saca el chumbo. De la mochila saca así y dice ‘Vengan ahora maricas’, y yo lo tenía a medio metro”, contó Brian Sarmiento sobre el suceso.

Luego del susto, trascendió que se habría tratado de un arma de aire comprimido. “Fue algo imprevisto, nadie esperaba eso. Ni yo mismo lo esperaba. Ni lo había pensado. Fue algo que sucedió en el momento. Entiendo también a mis compañeros: ellos estaban calientes porque me habían expulsado”, detalló. “En ese momento entendí y reaccioné de esa manera que me voy a reprochar toda la vida. Mis compañeros me transmitían su cariño, su amor, por todo lo que yo venía haciendo. Me reprochaban la expulsión porque decían que era un jugador muy importante en la cancha, que le transmitía mucho miedo al rival en temas futbolístico”, contó tiempo más tarde Teo.

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4 Carlos Tévez a las piñas con Marquinhos en Corinthians (2005)

El Apache tuvo un paso hostil por el elenco brasileño según confirmó alguna vez en su relato: "Como cinco veces me agarré a piñas, se vio una sola. Pero era casi uno por semana", contó en una entrevista años más tarde del hecho y ya retirado del fútbol profesional. Una de las más recordadas es la ocurrida con Marquinhos, en un entrenamiento que, según su relato, se dio en un contexto de desgaste por el hostil el trato de los brasileños hacia el argentino.

5 Mascherano contra Marcelinho tras una patada brutal en Corinthians (2006)

Un entrenamiento en agosto del 2006 quedó marcado en la carrera de Javier Mascherano cuando era jugador del elenco brasileño. En un entrenamiento en el predio del Timao, el jugador recibió una dura patada por parte de su compañero Marcelinho quien rápidamente recibió respuesta del argentino con paso por la Selección argentina. Si bien no hubo intercambio de golpes, el ex Barcelona lo fue a buscar y le pegó un empujón de atrás.

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6 Darío Benedetto y Carlos Zambrano: una pelea en el vestuario de Boca jamás vista (2022)

Ocurrió en agosto de 2022 cuando ambos disputaban un encuentro con el xeneize ante Racing en La Bombonera. Todo ocurrió en el entretiempo cuando ambos se reprocharon la actitud en el campo de juego, pero nadie esperaba que Darío Benedetto terminaría dándole una piña durísima al defensor peruano.

No se vio el momento, pero el defensor saltó al campo de juego para jugar la segunda parte con un claro hematoma. “Nos cruzamos los dos en un momento donde no nos teníamos que cruzar. Yo estaba pasando un momento fuerte de mi vida con mi familia. A eso súmale que no estaba haciendo goles. No me acuerdo que le digo en la cancha, él me contesta, ni si quiera me acuerdo qué carajos nos dijimos, y terminó como terminó. Después me puse mal porque me zarpé”, contó años más tarde Benedetto en diálogo con La Nación.

“Automáticamente ahí mismo en el vestuario le pedí disculpas. Soy recontra calentón; entré después de todo lo que pasó y quería seguir. Empecé a contar hasta mil y me quedaban mirando para ver si se me arrimaba alguien, ya se me había soltado la cadena. Después me puse a analizar en milésimas de segundos y me zarpé. Pedí disculpas (en el entretiempo) y después, cuando terminó el partido, volví a hablar de vuelta. Se me cayeron las lágrimas porque de verdad me sentía mal por lo que había hecho”, sumó.

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Así se retiraba Carlos Zambrano del Cilindro de Avellaneda. El defensor de Boca tiene el pómulo izquierdo muy hinchado.



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