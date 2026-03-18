Histórica goleada del Barcelona en los octavos de la Champions League

El conjunto culé superó a Newcastle y enfrentará al vencedor en la llave entre Tottenham Hotspur y Atlético Madrid.

Barcelona aplastó 7-2 a Newcastle , equipo de la Premier League, en la vuelta de los octavos de final y selló su clasificación a cuartos de la Champions League tras el 1-1 de la ida. Aunque la serie se presentaba pareja en los primeros minutos, el equipo español terminó resolviéndola con una actuación demoledora, sobre todo en el segundo tiempo.

El conjunto inglés salió decidido a jugar de igual a igual al histórico equipo culé y hasta complicó en el arranque, pero el Barça golpeó rápido con un gol de Raphinha tras una jugada generada por Lamine Yamal. Newcastle reaccionó dos veces y logró empatar con Anthony Elanga, primero para el 1-1 y luego para el 2-2, en un trámite de ida y vuelta que tuvo mucha intensidad.

Sin embargo, Barcelona siempre encontró respuestas. Bernal marcó el 2-1 parcial y, sobre el cierre del primer tiempo, Yamal convirtió de penal para establecer el 3-2. Ese gol resultó clave porque dejó a los ingleses obligados a correr de atrás otra vez.

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En el complemento ya no hubo equivalencias. Fermín López amplió la ventaja, Robert Lewandowski se sumó a la goleada con un doblete y Raphinha cerró la cuenta para firmar un 7-2 histórico. Así, el equipo de Hansi Flick convirtió una serie que parecía cerrada en una exhibición total ante Newcastle.

Real Madrid dejó fuera al Manchester City: todos los clasificados en Champions League hasta ahora

Real Madrid (España) resolvió la serie en Inglaterra, venció 2 a 1 a Manchester City y avanzó a cuartos de la Champions League con un global de 5 a 1.

Tras el 3 a 0 en la ida, el equipo español jugó con autoridad pese a un inicio en el que los dirigidos por Pep Guardiola generaron dos chances claras: Rayan Cherki exigió a Thibaut Courtois y luego Rodri también encontró respuesta del arquero.

El trámite cambió rápido, ya que Vinicius Junior provocó una jugada que derivó en penal por mano en la línea de Bernardo Silva, acción que además terminó con su expulsión tras revisión del VAR por parte de Clément Turpin.

El brasileño convirtió el 1 a 0 pero antes del descanso, el local empató: Tijjani Reijnders asistió, Jeremy Doku desbordó y Erling Haaland definió para convertirse en el noveno goleador histórico del torneo.

En el complemento, Real Madrid perdió a Courtois por lesión, pero Andriy Lunin sostuvo la ventaja con intervenciones ante Haaland.

vinicius portada (1) El polémico gesto de Vinicius en la Champions.

Manchester City intentó, aunque vio dos goles anulados por offside, uno de Doku y otro de Rayan Aït-Nouri, no obstante, en tiempo agregado, Vinicius marcó el segundo y le anularon otro. El equipo español enfrentará en cuartos a Bayern Munich o Atalanta.

Arsenal avanzó tras vencer 2 a 0 a Bayer Leverkusen y cerrar un 3-1 global con goles de Eberechi Eze y Declan Rice. En Londres, Paris Saint-Germain goleó 3 a 0 a Chelsea y avanzó 8-2 con tantos de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu.

Además, Sporting Lisboa revirtió la serie ante Bodø Glimt con un 5 a 0, con goles de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel, y jugará con Arsenal o Leverkusen.