Italia venció a Irlanda del Norte y está a un paso del Mundial 2026

La selección europea busca volver a una Copa del Mundo tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Italia le ganó 2-0 a Irlanda del Norte en Bergamo, por las semifinales del repechaje para el Mundial 2026. Los goles fueron del futbolista del Newcastle, Sandro Tonali, a los 10 minutos de la segunda parte y de Moise Kean, que puso el 2-0 a falta de diez para el final.
Con este resultado, los dirigidos por Gennaro Gattuso se clasificaron a la final del repechaje, en donde enfrentaran al ganador del otro duelo, Bosnia que venció a Gales 4-2 en los penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos.
Italia está bajo una gran presión en esta etapa, ya que busca volver a un Mundial tras sus dos ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022, además de ser eliminado en primera ronda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Por esta presión, el histórico volante de la selección agarró las riendas de la dirección técnica del equipo y tomó una decisión que dio que hablar: eligió jugar las semifinales en Bergamo, en lugar de San Siro. Esto lo defendió con las siguientes palabras: "Yo elegí el estadio. Y la Federación me apoyó. En San Siro, por ejemplo, hay hinchas del Inter y del AC Milan, si das un pase mal, te abuchean".
Así fue el partido entre Italia e Irlanda del Norte
El primer tiempo del partido tuvo un fuerte dominio italiano, aunque los atacantes chocaron constantemente con la defensa de Irlanda del Norte, que se plantaba y despejaba los centros que llovían en su área.
Luego del entretiempo, el encuentro tuvo un fuerte cambio, ya que Italia empezó a encontrar más espacio, y tuvo la primera gran oportunidad con un mano a mano de Mateo Retegui, que desperdició tras controlar largo y perder contra el arquero irlandés.
Pero unos minutos después, a los 10 del segundo tiempo, llegó el 1-0 en los pies de Tonali, que aprovechó un defectuoso despeje y desde la medialuna metió un fuerte derechazo para la ventaja.
A pesar de la desventaja, el visitante no logró en ningun momento del partido incomodar a la defensa italiana. Además, los dirigidos por Gattuso aumentaron la ventaja: a los 35 minutos, un gran pase de Tonali puso mano a mano a Kean, que gambeteó en el área y cruzó un zurdazo inatajable para el 2-0.
Los resultados de los otros repechajes europeos
Turquía, en el único partido que no se jugó al mismo tiempo que los otros, venció 1-0 a Rumania, y se enfrentará en la final de su repechaje ante Kosovo, que en un partidazo le ganó 4-3 a Eslovaquia.
Dinamarca también está entre los finalistas, tras derrotar 4-0 a Macedonia del Norte (que dejó afuera a Italia en 2022) y jugará ante República Checa, que le ganó en los penales 4-3 a Irlanda, tras empatar 2-2 en los 120 minutos.
Suecia, por su parte, venció 3-1 a Ucrania y lo dejó fuera del Mundial 2026. Para lograr su boleto a la máxima cita de selecciones, deberá enfrentar en la final a Polonia, que le dio vuelta el partido a Albania, por 2-1.
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