Así vive Guillermo Coppola en un exclusivo piso de Palermo

El famoso representante Guillermo Coppola abrió las puertas de su hogar en Palermo y permitió conocer de cerca la intimidad de sus ambientes y objetos más preciados. El también empresario compartió con el ciclo televisivo Infama tanto detalles de la arquitectura y el diseño de su residencia, como el valor afectivo y práctico de ciertos elementos cotidianos.

El edificio se ubica en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, muy cerca de la embajada de Estados Unidos. Allí Coppola reside desde hace más de 40 años, aunque su vivienda fue sometida a reformas profundas en varias etapas, la más reciente cerca de 2018. La propiedad resalta por sus grandes ventanales y paredes de cristal que ofrecen una vista panorámica de la ciudad.

El living, de estilo minimalista y orientación contemporánea, combina sillones y mesas en tonos neutros, mientras en paredes y estantes se distribuyen obras de arte, esculturas y piezas decorativas. Uno de los aspectos distintivos del hogar es la integración de estilos y épocas: las colecciones de muebles vintage se equilibran con incorporaciones contemporáneas, resultado de las reformas sucesivas. En la entrada principal y en la biblioteca, donde Coppola guarda fotos y recuerdos familiares, se observan varios elementos como la réplica de la Copa del Mundo.

image

Uno de los momentos más importantes de la visita de Infama fue la exposición de su colección de productos de cuidado personal. Desplegados sobre la mesa del comedor, cada uno de estos artículos evidenció los hábitos de un anfitrión que, tal como admitió frente a las cámaras, dedica un tiempo considerable al mantenimiento de su imagen. “Esto es de uso diario”, explicó mientras mostraba cremas para codos, talones y rostro, tratamientos especiales para la rosácea, así como shampoos para cabello canoso y perfumes capilares, elementos que forman parte de una rutina instalada desde hace años.

La curiosidad de Marcela Tauro y los panelistas también se centró en otros sectores de la casa, como la heladera y la cava. Aunque Coppola advirtió sobre el “desorden” en la heladera, accedió a mostrar su contenido, donde predominaba el agua, dejando en claro sus preferencias respecto de las bebidas. La cava, real protagonista visual del ambiente, contiene botellas de vino, licores y champañas de variada procedencia. “Muchos de estos son regalos, no suelo comprar bebidas caras porque no tomo”, aclaró el exrepresentante ante la consulta de los periodistas. Sin embargo, especies destacadas, como el Bellini o el whisky japonés, subrayaron la exclusividad de su colección.

El lujoso departamento de Guillermo Coppola

A lo largo del recorrido, se notó el equilibrio entre ostentación y funcionalidad en cada detalle del departamento de Guillermo Coppola. A pesar de la presencia de piezas costosas o difíciles de conseguir, el propio anfitrión intentó despojar de solemnidad el sentido de estos objetos: “Todo parecería ser ostentoso, cosa que a mí no me gusta”, expresó al referirse a las botellas exhibidas.

image

El propio Guillermo contó cuál es la parte que más le gusta de su hogar. Lo extraño, es que no se trató de un sector de la casa, sino del rincón donde guarda el mítico jarrón. “El detalle que más me gusta de toda la casa es este”, dijo, señalando el objeto decorativo con una gran historia detrás.

En 1996,Coppola fue detenido después de que la policía encontrara 403 gramos de cocaína en el jarrón de su departamento durante un operativo ordenado por el juez federal Hernán Bernasconi. Tras pasar 97 días en prisión, la Justicia comprobó que la droga había sido plantada y Coppola resultó absuelto, mientras que los responsables de la investigación terminaron condenados por graves irregularidades.

El área privada de la residencia merece una mención aparte. La suite principal está diseñada como un punto de retiro y descanso, equipada con vestidor, baño en suite, y acceso a una terraza privada con jacuzzi. Este espacio ofrece vistas al jardín del edificio.

image