"Suéltenme": el escalofriante relato de un hombre que vivió un encuentro paranormal cerca del río

Afirma que vivió varios hechos en la región. No puede estar solo a la noche y tiene pesadillas constantes. Guardó en silencio mucho tiempo y ahora se animó a contarlo.

Creer o reventar. Un vecino de Choele Choel , identificado como Federico , de 35 años , aseguró haber vivido un hecho inusual mientras caminaba hacia la Isla 92 durante un verano hace aproximadamente unos 5 años. Por pedido del propio protagonista, su apellido "se mantiene en reserva para evitar burlas".

El hombre, que estudió abogacía en La Plata y residió un tiempo en El Bolsón, afirmó que una tarde, cuando caminaba por la Isla 92 con sus hermanos y sus sobrinos, de manera repentina, su celular desapareció y perdió noción del tiempo.

“En un momento pierdo el teléfono, y lo próximo que recuerdo es estar cuarenta metros más adelante, sin el celular y con los brazos extendidos hacia el cielo ” relató.

Choele choel La Isla de Choele Choel donde ocurrió el increíble caso.

Luego, en declaraciones a La Opinión Austral explicó que regresó al lugar con su mamá para recuperar su teléfono, pero jamás lo encontró.

Según su testimonio, en ese momento se encontró con dos figuras extrañas. “Yo no les diría personas. Estaban vestidos como humanos, pero no lo eran. Uno era más bajo y el otro más alto. Su piel era muy blanca y sus rostros parecían dibujados”, describió.

Tras aquel episodio, Federico aseguró haber sufrido durante dos semanas pesadillas recurrentes. “Mi madre me despertaba porque gritaba: déjenme, déjenme, suéltenme, no me toquen”, recordó.

"De mi familia solo saben muy pocas personas: mi mamá, mis hermanos y solo algunos amigos" explicó.

rotonda choele choel.jpg En Choele Choel, crece la preocupación por posibles e intimidantes visitas.

Quedó traumado por el supuesto encuentro paranormal

Además, dijo que en varias ocasiones observó luces en el cielo, tanto en Choele Choel como en otras ciudades donde vivió. En El Bolsón, mencionó haber visto destellos sobre un cerro, y en La Plata, una esfera plateada “del tamaño de un Volkswagen Escarabajo”. En todos los casos, afirmó sentir la necesidad de mirar fijamente hacia esos objetos.

Ahora, hace apenas solo dos meses, vivió la última situación de este tipo: "Íbamos con dos amigos, y vimos un montón de luces naranjas en el cielo, era de noche, y giraban, daban vuelta y volvían, se juntaban y se separaban"

Si bien manifestó curiosidad por obtener respuestas, Federico reconoció que el miedo todavía lo acompaña y que, al día de hoy, no puede quedarse solo de noche, y tampoco pudo volver a salir de mochilero, actividad que disfrutaba mucho hacer. “Tengo miedo de que esos dos seres vuelvan a buscarme”, concluyó.

Choele Choel Si bien manifestó curiosidad por obtener respuestas, Federico reconoció que el miedo todavía lo acompaña. ADN

Cerca de la Isla, una historia de terror en la zona

Creer o reventar. Muchos las niegan, pero que las hay, las hay -sean comprobables o no es otro tema-. Historias de terror, de fenómenos paranormales de las cuáles varios vecinos aceptaron brindar testimonio exclusivo a LM Cipolletti.

Cómo olvidar el hecho que ocurrió bien cerquita, más precisamente en la vecina ciudad de Fernández Oro.

Fue en su momento un popular y querido personaje local, Horacio La Muerte López el encargado de confiársela a este medio. Y ahora llegó el momento de recordarla.

La leyenda del Trueno Verde durante años se desempeñó como recolector de residuos. Y fue en ese contexto, una noche que jamás olvidará en la que presenció junto a sus compañeros un episodio escalofriante.

Roca y Chile Fernandez Oro La localidad de Fernández Oro también es escenario de hechos paranormales.

Así rememora un asombroso y extraño suceso que eriza la piel: “Resulta que una madrugada íbamos en el camión por la ex Isla 10 y vimos que se nos cruzó una figura pequeña, con el formato de un niño. Imáginate que el conductor clavó los frenos y nos bajamos, todos vimos lo mismo. Un nene solo a esa hora cruzando la calle era realmente extraño”, admitió en un sorprendente relato.

Temblando del pánico y sin poder creer lo que acababan de presenciar, los laburantes se miraban unos a otros desconcertados, sin encontrar respuestas.

"Los peores años de mi vida"

“El tema es que no lo vimos más, como que desapareció, estamos convencidos de que era un duende. Lo contás y no te creen, se te ríen. Nos pegamos un susto bárbaro. Los perros no ladraban, nada. Fue sin dudas llamativo”, amplió la gloria orense en su impactante confesión. Misterio en la noche.

No menos impresionante resultó la continuidad de su tenebrosa descripción. “Recuerdo que fuimos al quiosco de La Pancha -emblemático comercio sobre calle San Martín-, que ahí había gente porque llegaban los diarios y estaba abierto desde temprano. Costó que nos creyeran eh”, afirmó quien para colmo es apodado La Muerte...

“No pude dormir ese día. Cuando me levanté estaba mi vieja, que aún vivía y le comenté lo que había pasado. Y ella, con las creencias de antes, me dijo ‘hijo eso significa que se vienen 6 años buenos o malos’…”, afirmó.

Con cara de angustia y resignación, López redondeó: “Y lamentablemente fueron los peores años de mi vida los que siguieron, porque se me fue mucha gente querida”, lamentó con cabeza gacha y una mirada perdida en el piso como buscando alguna explicación. ¿Increíble pero real?