Cipo se quedó con uno menos y perdió, pero dejó la serie abierta ante Kimberley

Por los 16avos de final en el camino al segundo ascenso, el albinegro cayó 1 a 0 con el Dragón en Mar del Plata.

En el comienzo de los cruces, Cipo sufrió en el primer tiempo, se quedó con diez en el arranque del complemento y perdió con el Club Atlético Kimberley de Mar del Plata , en el partido de ida de la llave de 16avos de final del Federal A .

Los dirigidos por Daniel Cravero siguen con la racha negativa de partidos sin victorias, pero por cómo se dio la tarde en La Feliz, la derrota por apenas un gol dejó la serie abierta para la vuelta en La Visera.

Como tiene ventaja deportiva, el albinegro necesitará ganar en casa por cualquier resultado para pasar de fase.

Crónica de una tarde compleja

El partido fue cuesta arriba para la visita, que cometió un error en el comienzo y lo pagó carísimo.

No se habían cumplido tres minutos de partido cuando Santiago Castillo capturó un mal pase de Jeremías Langa y remató fuerte desde afuera del área para vencer a Crespo y abrir la cuenta.

El baldazo de agua fría fue difícil de asumir y, sin ser una maravilla, Kimberley estuvo más cerca del segundo que Cipo del empate.

El problema de los dirigidos por Cravero no fue de actitud, sino de precisión y ejecución, ya que fueron claramente superados en el juego.

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (19) Omar Novoa

Antes del final del primer tiempo, tras una excelente jugada colectiva, Leonardo Verón estrelló un zurdazo en el palo que no fue el segundo gol de milagro. Inmediatamente, Crespo evitó el gol de Rodrigo Ríos, cuyo remate desde la izquierda a pierna cambiado le llegaba envenenado.

La única de Cipo fue un tiro libre de Mellado que salió al lado del palo derecho de Aguayo.

Para el arranque del complemento, el Chango apostó por un cambio ofensivo con la entrada de Matías Páez por Piro, con Mellado bajando a la cueva.

Sin embargo, en 30 segundos, toda la idea se derrumbó. Cipo sacó del medio, la perdió rápido y cuando Ríos se iba solo mano a mano con Crespo, Mellado lo bajó. El árbitro Etem marcó la falta y expulsó al referente del albinegro.

Cravero tuvo que meter mano otra vez en el equipo y sacó a los dos delanteros. Sus dirigidos cumplieron con el pedido, porque pasaron los minutos y el Capataz se acomodó para que no llegaran con profundidad.

Del otro lado, el ingresado Federico Acevedo se acopló a Gonzalo Lucero y el zurdo casi lo empata a los 15'. Su disparo fue rechazado en la línea de manera milagrosa cuando el arquero rival ya estaba vencido.

Con diez, Cipo jugó mejor que con el equipo completo. Kimberley casi no le llegó después de la expulsión y la visita merodeó el área rival en un par de ocasiones, incluso en inferioridad numérica.

Incluso el último ataque fue un tiro libre para el conjunto rionegrino, que casi termina en una chance clara de Andrés Almirón.

La derrota 1 a 0 no es lo que la formación de Cravero fue a buscar a Mar del Plata, pero por cómo se dio el partido, terminó siendo un resultado que no se ve con malos ojos pensando en la vuelta, que se disputará el sábado de la otra semana (11/10).

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (9) Omar Novoa

SÍNTESIS

Kimberley; Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Ricardo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Leonardo Verón, Agustín Vázquez, Ever Ullúa; Mauricio Miori; Rodrigo Ríos y Santiago Castillo. DT: Mariano Mignini.

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa y Nehuén García; Andrés Almirón, Lucas Mellado, Agustín Stancato y Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero.

Goles: PT 3, Castillo (K)

Cambios: ST, al inicio, Gustavo Mbombaj y Matías Páez por Piro y García (C), 14 Federico Acevedo y Luis Cabezas por Parodi e Ibarra (C), 15 Franco Maña, Ezequiel Cérica y Braian Cos por Castillo, Miori y Ríos (K), 22 Sergio Ranquehue por Lucero (C).

Incidencia: PT 1, expulsado Mellado (C)

Árbitro: Jorge Etem.

Cancha: José Valle, Mar del Plata.