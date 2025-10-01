Los compañeros de Yair Marín lamentaron su salida de Cipo

A pocas horas de viajar a Mar del Plata, el Club Cipolletti informó la desvinculación de Yair Marín, jugador que fue el capitán y uno de los referentes en el plantel de la actual campaña. Los últimos días no habían sido los mejores para el zaguero y en común acuerdo se decidió con finalizar la relación formal. Sin embargo, no ha sido una despedida fácil para sus compañeros cuando aún queda torneo por delante para Cipo .

El Albinegro tiene un compromiso ante Kimberley el próximo viernes por la ida de los playoffs de la Reválida y en las últimas prácticas no contó con su capitán. Los dirigidos por Cravero afrontaron las distintas sesiones con la ausencia de una figura principal dentro del armado del equipo y que fue un líder en el torneo.

“Para mí Yair comenzó siendo un compañero, un líder, un capitán y terminó siendo mi amigo, mi hermano. Terminamos compartiendo pensión, viviendo juntos”, dijo a LM Enzó Vallejos.

Parece llamativo pero el capitán se alojó en gran parte de la temporada en la pensión junto a varios compañeros. “Desde los mates que arrancábamos hasta la sobremesa charlando antes de irnos a dormir. Los abrazos en los malos momentos, las charlas. En los buenos momentos, las sonrisas. Todo junto todo. La verdad que lo exprimí al máximo”, agregó el volante ofensivo.

AS-Cipolletti-Entrenamiento Cipo 2025 (4).JPG Enzo Vallejos charlando con LM en el primer entrenamiento de Cravero como DT. Fotos: Antonio Spagnuolo

Aquellos que comparten la pensión de la institución, se reconocen como una familia ya que conviven todos los días de sol a sol. “Estoy muy contento de haberlo aprovechado como tal. Tanto como el excelente jugador que es y como la gran persona que es también fuera de la cancha. Han sido difíciles estos días para mí porque, ya no es más un compañero del montón, es mi amigo, mi hermano. Ha sido complicado pero la familia no se va a romper nunca”, sostuvo Enzo.

Su compañero de zaga

Para todos, Marín fue referente, sobre todo para los más jóvenes que comenzaron a sumar minutos en la categoría en esta temporada, como el caso de Jeremías Langa. “La salida de Yair, obviamente que duele, porque más allá de cómo era él los domingos, de cómo lo veía la gente el domingo, que era una gran voz de mando dentro de la cancha, un capitán dentro de la cancha, él era así prácticamente todos los días”, aseguró el central.

jeremias langa.jpg Jeremías Langa charló con LM Cipolletti después del primer amistoso. Fotos: Anahí Cárdena

Más allá del momento crítico donde todavía queda competencia por delante, sus compañeros lo reconocen y le agradecen. “Todos los entrenamientos estaba en todos los detalles con los compañeros, cuando veía uno mal, se aseguraba de fijarse de qué le pasaba, era muy cercano. En mi caso, un gran amigo mío, me tocó concentrar con él todo el año, así que obviamente que duele, se lo va a extrañar, es una grandísima persona, aprendí muchísimo con él”, detalló Langa.

De hecho, Langa – Marín fue una de las duplas centrales que más partidos jugó y la más regular de la temporada en comparación con otros equipos. “Desde la primera fecha que me tocó jugar, hasta la última, he aprendido muchísimo, un gran jugador de experiencia gigante. Se lo va a extrañar, le deseo el mayor de los éxitos para lo que venga en su vida, ojalá que algún día nos podamos reencontrar obviamente, y si no, que le vaya muy bien, porque es una gran persona y se lo merece”; aseguró el defensor.

"Voy a estar agradecido toda la vida"

Otro de los jóvenes que compartió en la línea de fondo fue Benjamín García que debutó como lateral, acompañado por el central de experiencia. “Siento que Yair fue un impulso gigante en mi carrera, en mi debut. Desde que subí no paró de aconsejarme, de ayudarme, me marcó el camino. Cuando me tenía que corregir y cagar a pedos lo hacía, cuando me tenía que felicitar y dar un abrazo, lo hacía”, mencionó.

El juvenil subió este año al Federal A luego de un buen rendimiento en Liga Confluencia. “Una persona clave y muy importante en lo que fue mi debut y todo lo que conlleva cuando subís. Me quedo corto con las palabras, agradezco a Dios habérmelo cruzado en este momento que necesitaba una persona que me marque así el camino como lo hizo el. Voy a estar muy agradecido toda la vida”, aseguró.

AS-Cipolletti-Entrenamiento Cipo (y herms. Garcia) (7)

Con respecto a los compromisos que se vienen, el Chango Cravero tiene plantel para rearmar el equipo, más allá de lo que puede afectar la salida de Marin. “Va a afectar, no sé cuánto pero sí porque era el capitán, nuestro líder, una persona que se necesita en un vestuario, en una cancha. Nos va a afectar pero nosotros estamos muy preparados, tenemos jugadores buenos”, destacó.

“Tenemos que pasar la página y enfocarnos en los partidos con Kimberley y desde ahí empezar a ver para adelante”, agregó.

El jugador pasará las últimas horas en la ciudad y este miércoles se despedirá de la institución. “Este miércoles al mediodía se va después del mediodía cuando se despida de todos sus compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente del club. Agradecido por todo pero entendemos que es lo mejor”, detalló Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de futbol.

Cipo viaja este miércoles por la noche

El plantel llegará a Mar del Plata en las primeras horas del jueves para el duelo del viernes a las 15:30 contra Kimberley, en la ida de la primera ronda de los cruces por el segundo ascenso.