Este calzado se posiciona como uno de los más populares por su versatilidad. Son cómodos para caminar e ideales para combinar con distintos outfits.

Adiós ojotas y suecos: el calzado que es la nueva tendencia cómoda y práctica para este verano

Con la llegada de los días más calurosos del año, es común empezar a cambiar las tendencias de moda y volver a usar la ropa que quedó guardada durante el invierno. Entre ellas, hay una prenda que es tendencia por ser más cómoda y práctica que las ojotas y suecos de cara al verano 2026 .

El calzado es una de las prendas que más ha mutado en los últimos años, sobre todo en la época de primavera y verano. Hace varios años aparecieron alternativas a las clásicas ojotas, tales como las ojotas con abrojo o las Crocs, entre muchas otras.

Sin embargo, hay un modelo que se popularizó durante el verano europeo y promete ser tendencia gracias a su diseño, que combina lo mejor de la tecnología outdoor con un estilo urbano. Se trata de una alternativa que permite desde caminar por la ciudad hasta recorrer senderos de montaña o pasar un día en la playa.

La tendencia más cómoda y práctica que se viene para este verano

En lugar de las ojotas y suecos aparecen como tendencia de moda e indumentaria las sandalias deportivas. Este modelo se diferencia considerablemente de los clásicos y tradicionales, ofreciendo una alternativa ideal para el verano que mejora la comodidad y el rendimiento del calzado.

Las ojotas tradicionales son utilizadas, generalmente, en contextos de vacaciones o para estar dentro de la casa. Sin embargo, cuando se requiere de una larga caminata, muchos optan directamente por las zapatillas o cualquier calzado más cómodo para el pie.

Ante esto, se imponen las sandalias deportivas, una opción que permite mantener la comodidad y la frescura de las ojotas, pero junto a la tecnología y la comodidad que ofrecen otros calzados.

sandalia_confort_1 ¿Cómo son las sandalias deportivas que marcan tendencia para el verano?

Se destacan por su punta abierta y redondeada, que brinda mayor libertad de movimiento, y por las tiras ajustables con velcro o hebillas que aseguran firmeza en cada paso.

Asimismo, su suela cuenta con una plantilla acolchada y ergonómica que amortigua el impacto y distribuye de manera uniforme el peso del cuerpo. Gracias a esto, se pueden hacer largas caminatas en la playa o en la ciudad sin sufrir lesiones o incomodidad en la zona.

Otra de sus mayores diferencias con las ojotas tradicionales y los suecos es su suela de goma con tracción, que permite un mayor agarre tanto en superficies urbanas como en senderos más irregulares.

Para su mantenimiento, basta con un lavado a mano o dentro del lavarropas, ya que está diseñado con materiales de secado rápido que refuerzan su practicidad.

La practicidad de elegir las sandalias deportivas como calzado

Las sandalias deportivas se posicionan como el calzado definitivo de cara al verano 2026. Los expertos en moda e indumentaria lo destacan por su versatilidad: sirve para contextos de playa, como también para salidas con amigos y actividades al aire libre manteniendo un look urbano.

Dentro de la amplia gama de colores y estilos que ofrece este calzado, los colores neutros son los más solicitados por su facilidad para combinarlos con cualquier outfit, aunque existen versiones en tonos más vibrantes e incluso con estampados para quienes optan por opciones más llamativas y fuera de lo común.

Aunque su popularidad se la ganó con diferentes diseños, ideales para combinar con varios estilos, su principal fortaleza radica en la comodidad y funcionalidad que brinda, sobre todo en esta época del año donde se opta por prendas más sueltas.

656491cc36243 Funcionalidad y estilo en un mismo calzado

En tanto, se pueden encontrar en diferentes modelos y estilos, según la característica que busque cada uno: existen algunas con tiras ergonómicas, inspiradas en diseños de los años 2000, como también con cuerdas trenzadas o con suela hiking, una opción más robusta y con un mejor agarre, pensada para las que utilizan, principalmente, para la caminata.