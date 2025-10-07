Este método de limpieza permite ahorrar y optar por un proceso natural. Además, ofrece una variedad de beneficios que los productos químicos no.

Colocar una ramita de romero en el lavarropa: ¿para qué sirve y por qué se volvió tendencia?

El romero es considerado una de las hierbas más versátiles de todas, con beneficios para la gastronomía y hasta la medicina. Sin embargo, hay una propiedad poco conocida que se viralizó en redes sociales y puede ser útil para limpiar la ropa. En detalle, para qué sirve poner una ramita de romero en el lavarropa y por qué se volvió tendencia .

Cada vez son más las personas que lo eligen por encima de productos químicos especializados para lavar la ropa. No sólo se trata de una alternativa más ecológica, sino que también es más práctica y sencilla que los métodos tradicionales que ofrecen resultados a partir de su primer uso.

Los aceites que posee el romero cuentan con propiedades antibacterianas , al mismo tiempo que aportan un rico aroma para las prendas y las mantienen frescas por más tiempo que un lavado normal.

Por qué es importante lavar la ropa con una ramita de romero

Uno de los mayores beneficios con los que cuenta es sumar un aroma natural y libre de fragancias artificiales. En comparación con los procesos tradicionales para lavar la ropa, esta opción no requiere preparación compleja ni grandes cantidades de producto.

El romero sirve en sus dos versiones: tanto fresco como seco, uno de los métodos más comunes para comprarlo en supermercados o comercios de la zona cuando la verdulería no está en buen estado.

Por otro lado, hay personas que prefieren incorporar aceites de romero junto con las ramitas. Estas opciones se pueden encontrar en farmacias, herboristerías o incluso en algunas dietéticas. Con esto, se logra un efecto aromático más largo y que se puede combinar con aceites de lavanda o eucalipto.

¿Cómo colocar el romero en el lavarropa?

En caso de usar ramas frescas, hay que cortarlas para que liberen mejor su aroma y sus propiedades. Es fundamental meterlas dentro de una bolsa para evitar que las hojas se desintegren durante el ciclo del lavarropas y queden pegadas en las prendas.

En ese sentido, los expertos también recomiendan preparar una infusión de romero. Para ello, hay que hervir un puñado de hojas en agua, dejar reposar hasta que se enfríe y colar el líquido en el mismo lugar que se usa el suavizante. A su vez, otros optan por incorporarlo al momento del enjuague, favoreciendo todavía más los efectos y el fuerte aroma que otorga el romero.

De acuerdo al programa que se utilice el lavarropas admite distintas cargas. Si no se usa bien, las prendas no saldrán bien y el motor puede sufrir daños..jpg ¿Cómo colocar el romero en el lavarropa?

Entre sus beneficios, esta hierba cuenta con aceites esenciales de la planta que funcionan como un perfume más duradero que los suavizantes en las fibras de los tejidos de la ropa. Al mismo tiempo, neutraliza los olores fuertes, los efectos de la humedad y funciona como un blanqueador natural, sobre todo en las prendas blancas o con manchas mínimas.

Siguiendo esa línea, el romero es tendencia en lugar de los productos tradicionales para lavar la ropa, ya que evita la acumulación de químicos en la tela. Además, también ayuda a eliminar bacterias gracias a sus propiedades antimicrobianas.

Cómo potenciar el efecto del romero

Los especialistas recomiendan algunos trucos para potenciar los efectos del romero al lavar la ropa: entre ellos, se destacan sumar otros elementos caseros, como por ejemplo mezclarlo con vinagre blanco, que suaviza las fibras y potencia el efecto para eliminar malos olores.

Otros optan por incorporar cáscaras de cítricos (como naranja o limón) junto a las ramas de romero dentro de la bolsa de tela para potenciar el aroma.

En tanto, se trata de una alternativa ecológica y económica para la limpieza de la ropa: es una opción mucho más barata que los suavizantes industriales. Asimismo, un puñado de romero puede durar varios lavados y suele estar al alcance en cualquier verdulería, aunque algunos optan por plantarlos directamente en su jardín.