Se trata de una alternativa más estética y funcional que permite aprovechar cada rincón de los hogares. Cuánto cuestan en Argentina.

Adiós a los estantes tradicionales, no van más: esta es la nueva tendencia para tus paredes

Las tendencias para decorar y amueblar los hogares se renuevan todo el tiempo, generando que objetivos tradicionales de pronto se conviertan en “enemigos” y surjan nuevas alternativas más funcionales y estéticas para reemplazarlos. Esto sucede con los típicos estantes , que de a poco están siendo desplazados de los hogares por los paneles modulares flotantes.

Si hablamos de optimizar espacios y modernizar la decoración , esta innovación está ganando popularidad al ser una alternativa moderna y funcional que revoluciona la forma en que organizamos y decoramos nuestros ambientes.

Los paneles modulares flotantes son unidades de almacenamiento o decoración que se instalan en la pared sin soportes visibles , dando la impresión de que flotan en el aire . Como lo indica su nombre, están diseñados en módulos que pueden combinarse y configurarse según las necesidades del usuario, permitiendo personalizar espacios con facilidad y estilo. Fabricados con diversos materiales, como madera, acrílico, aluminio o combinaciones de estos, se adaptan a diferentes estilos de decoración, desde minimalista hasta contemporáneo.

Los paneles flotantes se suman a la tendencia mundial que prioriza la sencillez y la funcionalidad, siendo una solución que combina estética, practicidad y tecnología. La versatilidad de estos módulos permite crear desde pequeños rincones de almacenamiento hasta soluciones integrales en paredes completas, adaptándose a cualquier espacio, tamaño o estilo.

Uno de sus aspectos clave es la capacidad de maximizar el uso del espacio en viviendas pequeñas o en ambientes donde cada centímetro cuenta. A diferencia de los estantes tradicionales que suelen ser resistentes y voluminosos, los paneles flotantes ofrecen un aspecto más limpio y ordenado, eliminando la sensación de agobio visual y ayudando a que los ambientes parezcan más amplios y luminosos.

Cuáles son las ventajas de los paneles modulares flotantes

Estos paneles no solo representan una solución estética y versátil, sino que también ofrecen múltiples ventajas frente a los tradicionales estantes. Estas son algunas de ellas:

Estética moderna y minimalista: al no tener soportes visibles, aportan un aspecto limpio, ordenado y elegante. Esto los hace ideales para hogares que buscan un estilo contemporáneo y sofisticado.

la posibilidad de configurar los paneles según las necesidades y gustos permite diseñar soluciones a medida. Se pueden combinar diferentes colores, materiales y tamaños para crear un diseño único.

comparados con los estantes tradicionales, son más fáciles de instalar y mantener. Generalmente, se fijan a la pared con sistemas de anclaje discretos que facilitan su montaje y permiten cambios rápidos.

se adaptan a espacios pequeños y facilitan la organización eficiente de libros, objetos decorativos, electrodomésticos o utensilios, ayudando a mantener el orden y la funcionalidad.

: los materiales utilizados, como la madera laminada o el acrílico, proporcionan alta resistencia a golpes y a la humedad, incrementando su vida útil.

: los materiales utilizados, como la madera laminada o el acrílico, proporcionan alta resistencia a golpes y a la humedad, incrementando su vida útil. Flexibilidad en la decoración: se pueden complementar con accesorios, iluminación integrada o pantallas, creando ambientes interactivos y tecnológicos en el hogar.

Cuánto cuestan los paneles modulares flotantes en Argentina

El valor de estos paneles dependerá en gran parte del tamaño, el material y la cantidad de módulos que poseen. Si tomamos como referencia publicaciones de Mercado Libre, un simple cubo de pino de 40 por 40 centímetros cuesta $20.000. Y un kit de tres módulos rectangulares de 43 por 27 centímetros se consigue por poco más de $25.000.

En opciones más sofisticadas, el precio aumenta. Por ejemplo, un panel de melamina con tres módulos y 120 centímetros de largo ronda los $110.000. Y una biblioteca flotante con dos cuerpos vale unos $100.000. También hay opciones que permiten colocar los televisores. En estos casos, los valores pueden ir desde los $100.000 hasta los $400.000, según las características.