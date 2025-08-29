Adiós al sommier: esta es la nueva tendencia que están incorporando los hogares para el descanso

Una alternativa mucho más económica y sustentable llegó a miles de habitaciones. Todo lo que hay que saber.

Adiós al sommier: la nueva tendencia que están incorporando los hogares para el descanso

De a poco, el tradicional sommier va perdiendo su lugar en los cuartos de miles de hogares. Ahora, muchas personas optan por una nueva tendencia que se impone por ser más económica y también por estar enfocada en la sostenibilidad , un factor cada vez más tenido en cuenta.

Se trata de la utilización de bases de madera o pallets reciclados , una alternativa que combina practicidad, estética y, principalmente, ahorro.

Uno de los principales motivos por los cuales las bases de madera y los pallets reciclados están ganando terreno es que son considerablemente más baratos que los sommiers convencionales. Incluso, se pueden obtener de forma gratuita o a un precio muy accesible en centros de distribución, negocios de construcción o empresas que desean deshacerse de ellos.

pallet3 Las bases de madera son económicas y fáciles de instalar.

El costo económico convierte a los pallets en una opción ideal para cierto segmento de la población, principalmente entre jóvenes, estudiantes y personas que están construyendo su primer hogar de a poco y necesitan ahorrar.

Por otra parte, la posibilidad de realizar reparaciones sencillas ante eventuales daños permite que estas bases de madera sean una alternativa duradera y sostenible a largo plazo. Incluso, un acabado protector podría aumentar aún más su vida útil.

Los pallets, fáciles de montar y se pueden personalizar

Las bases de madera son fáciles de instalar y de mantener, a diferencia de los sommiers, que suelen requerir estructuras metálicas complejas y mantenimiento especializado.

Estas estructuras recicladas pueden construirse con herramientas básicas que se encuentran en cualquier hogar y no se necesita mucho tiempo, siendo un proyecto especial para aquellas personas a las que les gusta el bricolaje y las soluciones caseras.

pallet2 Los pallets le dan un toque personal a los cuartos.

Además, los pallets le dan un toque personal a las habitaciones. Con su aspecto rústico y moderno, se integran fácilmente a distintos tipos de decoraciones, como minimalistas o bohemias. Al ser versátiles, se pueden adaptar al gusto de cada persona según el tamaño, el color y los acabados, marcando una clara diferencia con los sommiers clásicos, que son productos estandarizados y poco flexibles.

Por qué los pallets son más sustentables que los sommiers

Otro factor importante es el carácter ecológico de las bases de madera, ya que permite reutilizar materiales que de otra forma serían descartados. Así, se suman a la tendencia global hacia la sostenibilidad y son una gran opción para los usuarios que optan por productos que minimizan el impacto ambiental.

En cambio, los sommiers característicos son fabricados con metal y espuma, lo que implica procesos de producción que generan una huella de carbono considerable y poco amigable con el medio ambiente.

En tanto, fabricantes y artesanos que utilizan pallets como base desarrollaron soluciones con altura ajustable, almacenamiento y otros accesorios integrados, lo que aumenta la funcionalidad y la adaptabilidad de estas bases recicladas de madera.

pallet Esta alternativa permite que cada usuario la personalice a su gusto.

Cuáles son las ventajas de usar pallets de madera

El reemplazo de los sommiers por bases de madera o pallets reciclados responde a los siguientes factores: