Tiny House, una tendencia que crece: cómo son las casas que se venden hasta en menos de $1 millón

Ante un complejo contexto para acceder a la casa propia, muchos buscan opciones más económicas. Las Tiny House son altamente atractivas. Cuánto tardan en construirse.

Las Tiny House son un estilo de casa compacta que combina diseño, eficiencia y precios más accesibles.

La casa propia es un sueño casi inalcanzable para los argentinos. Tras la última actualización del salario mínimo, que quedó establecido en $313.400, un cálculo revela que un trabajador que percibe ese ingreso necesitaría 85 años de su sueldo completo para poder comprar una vivienda de 100 metros cuadrados.

Argentina se mantiene como el país con mayor dificultad para acceder a una propiedad en toda la América Latina. Ante este complejo contexto, muchos argentinos deciden recurrir a otras opciones más económicas, como casa prefabricadas o casa contenedor, pero en el último tiempo se ha vuelto una tendencia viable las Tiny House, que son altamente atractivas por su bajo costo.

Las Tiny House son un estilo de casa compacta que combina diseño, eficiencia y precios más accesibles, l o que la convierte en una tendencia accesible, es decir una alternativa viable para conseguir una vivienda, ampliar una casa o armar una oficina.

Son un estilo de casa compacta que tienen una dimensión de entre 20 m2 y 50 m2. Se puede conseguir en Mercado Libre por $880.000 y se puede pagar hasta en 12 cuotas, según un relevamiento de Ámbito.

tiny

Cuánto salen las Tiny House en Argentina: en pesos y en cuotas

Este tipo de viviendas con unidades pequeñas, transportables o fijas, con diseños eficientes que aprovechan cada metro cuadrado. Se entregan terminadas, sin mobiliarios, con pisos flotantes clásicos, machimbrado de madera en las paredes, instalación eléctrica, iluminación led y un baño básico. El valor de las unidades para las casas de 12 metros es de $15.000.000 con un valor por metro cuadrado de alrededor de 1.200.000 pesos.

"Esos valores son para las tiny houses que tienen que trasladarse en tráiler. Las fijas son más baratas y tienen un valor por metro cuadrado de $880.000", explicó Fernanda López de Mini Casas Argentinas.

tiny house mercado libre

En el país hay fabricantes que ofrecen modelos de Tiny House listos para habitar, con precios y configuraciones adaptadas a diferentes usos, desde casas de fin de semana hasta viviendas permanentes o emprendimientos turísticos.

tiny house

Es una alternativa, que además de su bajo costo, reduce los tiempos de obra y posterior traslado al terreno, aunque también pueden montarse en construcciones o casas preexistentes con espacio para ello.

Existen varios sistemas para construir estas casas. Se usan perfiles de acero en el sistema Steel Frame para armar la estructura. También pueden hacerse en Wood Frame con madera o con paneles SIP (Structural Insulated Panel) montados sobre estructura de madera.

También apuestan por una doble aislación termoacústica con lana de vidrio o celulosa proyectada en el interior de los perfiles de acero, y por una aislación externa con EPS (Poliestireno Expandido) de alta densidad por debajo del revestimiento exterior. Afirman que son casas sustentables por su bajo consumo de energía para mantener la temperatura.

¿Cómo es una Tiny House?

Generalmente parten de 20 a 50 o 60 m2. El concepto de Tiny House abarca esas medidas por ser transportables, lo que define el ancho y largo de cada módulo para su traslado en rutas.

Un proyecto de mini casa tarda unos 6 meses entre el primer contacto, el pre proyecto, la espera de un espacio de producción, la construcción y su entrega.

El modelo que más se suele pedir es el que tiene 36 m2, un dormitorio, baño completo y living con cocina integrada. Pero también hay opciones de 48 m2 con dos dormitorios y monoambientes de 25 m2.

Las Tiny House tienen usos variados, pueden instalarse como ampliaciones, viviendas permanentes, áreas de trabajo, salas acústicas para instrumentos musicales o depósitos.

tiny2

Hay distintas opciones de terminación de estas viviendas compactas, como: chapa, siding cementicio, madera o placas de EPS pintadas.

Las Tiny House se entregan equipadas, con instalaciones completas y opciones sustentables. Se utiliza chapa de zinc en colores como blanco o negro para el exterior, mientras que el interior está terminado en madera de pino tratada. También hay otras alternativas que tienen durlock, pintura, pisos flotantes, zócalos e iluminación LED.

Las Tiny House, opciones para disfrutar en la cordillera de Neuquén

Si bien hasta hace unos años solo se veían en Pinterest, cada vez hay más oferta de Tiny House en la provincia y ya hay complejos en San Martín de los Andes, Meliquina, Villa Pehuenia, Centenario y varias ciudades más.

En Meliquina hay un complejo de Tiny House llamado Avataras

La propuesta promueve la libertad y una vida sencilla donde lo que abunda no son las cosas materiales -que no entrarían en una Tiny House- que pueden generar distracciones de una vida consciente y enfocada en disfrutar los sueños y las pasiones.

En Meliquina hay un complejo de Tiny House llamado Avataras, donde hay 4 pequeñas casas de alquiler turístico, de 35 metros cuadrados cada una, inmersas en las montañas y de cara al lago. Cada casa puede recibir a dos huéspedes y además cuenta con un sofá que puede servir como cama para un niño, sillón con lámpara de lectura y grandes ventanas con excelentes vistas a la naturaleza. Tienen calefacción por losa radiante y Wi-Fi a través de una antena satelital.

Las pequeñas casitas tienen una distancia una de otra, lo que genera una privacidad para quienes las visiten y están emplazadas en un terreno de 3 hectáreas con huertas orgánicas, árboles frutales y vistas panorámicas.

Maria Laura Thiell, más conocida como "Mele", es una de los ocho socios de este emprendimiento que conformaron una cooperativa de trabajo, y contó a LMNeuquén que "la idea de las Tiny House son que en pocos metros cuadros tenés todo lo que necesitás". "Se tiene en cuenta mucho el diseño para que sea lo más armónico posible e integrado con la naturaleza", describió.

Thiell dijo que sus pequeñas casas están construidas con un sistema de perfiles de acero, sobre un chasis y con materiales que producen bajo impacto en la naturaleza. El sistema que utilizaron para construirlas es por paneles y las hicieron directamente en el lugar. Cuentan con un calentador solar en el techo y la luz es a través de paneles solares.

Construcción en Neuquén

Nicolás Bistotto es uno de los fundadores del Grupo Patagonia, una inmobiliaria que además se dedica a la construcción de Tiny House que ya construyeron varias en la zona cordillerana y también en el Valle de Neuquén.

"Son casas diminutas, casas premium en 30 metros cuadrados y que cuentan con todo los componentes de cualquier casa. Estas casas se pueden trasladar para implantarlas sobre el lote, cuentan con un sistema de eje computarizado y se puede dejar en el terreno sobre un sistema de ruedas", describió.

Bistotto contó que estas pequeñas construcciones se usan en Estados Unidos hace 20 años y que en los últimos dos estallaron en distintas provincias del país y especialmente en Neuquén.

"Nosotros somos una marca que empezó como estudio jurídico, y después agregamos marketing digital, y hace dos años nos enfocamos en las Tiny House como producto y crecimos mucho. Hoy estamos tomando pedidos para julio, esto es un trabajo artesanal con todos los materiales premium y eso lleva tempo", aseguró.