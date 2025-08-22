La nueva moda con las botellas de vino: así se convierten en un artículo de decoración con un toque personal

Con un poco de creatividad, los envases de vidrio se pueden reciclar para que tengan nuevos y múltiples usos.

La nueva moda con las botellas de vino vacías: así se convierten en un artículo de decoración con un toque personal

Las botellas de vino vacías suelen ser un estorbo. Después de celebraciones o reuniones familiares, se acumulan y terminan ocupando distintos espacios de las casas, en especial en la cocina. La opción más simple y rápida es descartarlas en la basura . Pero también existen alternativas para convertirlas en objetos tan decorativos como funcionales .

Utilizando algunos elementos que se encuentran en cualquier vivienda, estos recipientes -que incluso llegan a ser un peligro ante el riesgo de romperse- pueden transformarse en lámparas colgantes que transmiten un cierto toque personal al hogar.

Además de ser una opción económica y que cuida el medio ambiente a través del reciclaje , elaborar una lámpara utilizando una botella de vidrio le puede dar un detalle único a una cocina, a una galería o hasta a una barra de bar casera. El color del envase es clave para el estilo de iluminación que se busca. Por ejemplo, el vidrio coloreado o transparente genera una luz suave y acogedora.

botella Usar botellas de distintos colores y colgarlas a alturas diferentes genera un hermoso efecto visual.

Ideal para los amantes del bricolaje, para llevar adelante esta transformación solo se necesita creatividad y los siguientes elementos:

Botella de vino vacía, preferentemente de vidrio grueso

preferentemente de vidrio grueso Cortavidrio o cortador de botellas

o cortador de botellas Lija fina para vidrio

para vidrio Portalámparas con rosca E27

con rosca E27 Cable eléctrico

Lamparita LED . Puede optarse por luz cálida o fría, dependiendo del gusto de cada persona y el lugar en el que se quiera colgar

. Puede optarse por luz cálida o fría, dependiendo del gusto de cada persona y el lugar en el que se quiera colgar Guantes y anteojos de seguridad

Paso a paso, cómo transformar una botella de vidrio en una lámpara

El primer paso es la limpieza . Lavar bien la botella y retirar su etiqueta . El procedimiento más sencillo es sumergiéndola en agua caliente y detergente. Luego, pasar una esponja o cuchillo para retirar cualquier resto de papel o pegamento.

. Lavar bien la botella y . El procedimiento más sencillo es sumergiéndola en agua caliente y detergente. Luego, pasar una esponja o cuchillo para Cortar la base con el cortavidrio. Lo recomendable es marcar una línea en circunferencia cerca de la base y aplicar el método de choque térmico , es decir sumergir la marca en agua caliente y fría hasta que el vidrio se quiebre de forma limpia.

Lo recomendable es marcar una línea en circunferencia cerca de la base y aplicar el método de , es decir sumergir la marca en agua caliente y fría hasta que el vidrio se quiebre de forma limpia. Lijar los bordes cortados para suavizarlos y eliminar el filo , buscando así evitar posibles accidentes y lastimaduras.

cortados para suavizarlos y , buscando así evitar posibles accidentes y lastimaduras. Ya con la botella sin su base ni filo, se procede con la instalación eléctrica, pasando el cable por el cuello y conectándolo al portalámparas.

pasando el cable por el cuello y conectándolo al portalámparas. Enroscar la bombilla en el portalámparas . Preferentemente utilizar lamparitas LED para evitar que el vidrio se caliente.

. Preferentemente utilizar para evitar que el vidrio se caliente. Una vez finalizada, ya se puede colgar usando un soporte o gancho.

lamparas Así quedan las lámparas de botellas una vez terminadas.

Qué más se puede hacer con las botellas de vidrio vacías

Con el correr del tiempo, las botellas de vino de vidrio pasaron de ser simples desechos descartables a tener cada vez más usos prácticos y creativos que estiran su vida útil y le dan una segunda oportunidad.

Al ser de un material versátil, es fácil convertirlas en parte de la decoración o en objetos de ayuda en el día a día. A continuación, las distintas alternativas para utilizarlas:

Floreros y jarrones: pueden pintarse o decorar para usar como recipientes florales.

pueden pintarse o decorar para usar como recipientes florales. Macetas y terrarios: ideal para plantas pequeñas. Permiten albergar un jardín en miniatura.

ideal para plantas pequeñas. Permiten albergar un jardín en miniatura. Portavelas : generan un ambiente acogedor.

: generan un ambiente acogedor. Decoración y manualidades: usando elementos como con arena de colores, se pueden convertir en adornos atractivos o centros de mesa.

usando elementos como con arena de colores, se pueden convertir en adornos atractivos o centros de mesa. Recipientes de almacenamiento: utilizarla para guardar líquidos, como productos de limpieza. En caso de productos de consumo, es una buena alternativa para evitar los envases plásticos.

utilizarla para guardar líquidos, como productos de limpieza. En caso de productos de consumo, es una buena alternativa para evitar los envases plásticos. Juegos, como lanzamiento de aros.

macetas Macetas y terrarios, alternativas para las botellas de vidrio.

En caso que finalmente se opte por descatarlas, la alternativa ideal es buscar los contenedores verdes o puntos de reciclaje, y no mezclarlas con basura orgánica o de un único uso. Únicamente desecharlas con los demás residuos si se encuentran rotas.