El truco para desactivar Meta AI en WhatsApp: por qué es importante hacerlo

El asistente virtual divide opiniones y muchos buscan sacarlo de la app. Qué se puede hacer.

La inteligencia artificial de WhatsApp genera opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos aprovechan sus funciones para consultas rápidas y tareas cotidianas, otros prefieren reducir su presencia en la aplicación o evitarla por completo. En Argentina, la eliminación total no es posible, aunque sí se pueden aplicar ajustes para minimizar su visibilidad.

Meta AI, el asistente virtual integrado en WhatsApp, permite responder preguntas y realizar tareas dentro de la app. Sin embargo, muchos usuarios sienten incomodidad al ver el ícono azul entre sus chats. Las razones para querer desactivarlo son variadas: desde desconfianza sobre la privacidad, pasando por respuestas incorrectas o imprecisas, hasta la simple preferencia por una experiencia más sencilla de WhatsApp.

En la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Europa, la opción de desinstalarlo completamente no está disponible . Esto genera consultas frecuentes entre quienes desean una versión más limpia de la aplicación. Según especialistas, el rechazo no implica desinterés por la tecnología, sino que refleja la necesidad de controlar qué funciones permanecen visibles en el celular.

Cómo minimizar la presencia de Meta AI

meta3.jpg WhatsApp incorpora Meta AI, pero muchos usuarios buscan ocultarlo en sus chats.

Aunque no se pueda eliminar de forma definitiva, sí existen pasos sencillos para reducir su aparición en la app. Por ejemplo, los usuarios pueden ocultar el ícono azul de Meta AI de la lista de chats activos y de los contactos. Una vez aplicada esta configuración, la herramienta deja de mostrarse de forma constante, pero sigue accesible desde la barra de búsqueda o la lista de contactos si se desea interactuar con ella nuevamente.

Estas opciones permiten controlar la presencia de la IA sin afectar otras funciones de WhatsApp, como mensajes, llamadas y grupos. Para quienes priorizan la privacidad o simplemente no utilizan el asistente, esta alternativa resulta útil y práctica.

Seguridad y privacidad de Meta AI

En relación con la seguridad, Meta AI asegura que las conversaciones se desarrollan de manera respetuosa con la privacidad del usuario. El asistente declara explícitamente: “Mi objetivo es proporcionarte información y asistencia de manera segura y respetuosa con tu privacidad”.

A pesar de estas garantías, persiste cierta preocupación entre los usuarios sobre posibles riesgos de seguridad o manejo de información sensible. Por este motivo, la opción de ocultar la IA se percibe como un equilibrio entre funcionalidad y control personal. Así, quienes deciden no interactuar con la herramienta pueden continuar utilizando WhatsApp sin sentirse presionados por funciones adicionales.

Conclusión: un ajuste, no una eliminación

Zuckerberg meta IA

La aparición de Meta AI en WhatsApp genera un debate entre innovación y control del usuario. En la Argentina, la herramienta no puede eliminarse por completo, pero sí se puede minimizar su visibilidad y uso. Esto ofrece a los usuarios la posibilidad de decidir si quieren aprovechar sus funciones o mantener la app más simple y discreta.

La decisión depende de cada usuario: algunos adoptan la IA como asistente diario, mientras que otros la ocultan para mantener la experiencia de WhatsApp más clara y directa. En ambos casos, la clave está en conocer las opciones disponibles y aplicar los ajustes que mejor se adapten a cada necesidad.