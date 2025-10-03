La Real Academia Española reveló cómo se escriben realmente las letras "k" y "q"

En una de sus recientes publicaciones, la institución despejó una duda muy frecuente.

Suele suceder que nos florecen, cada tanto, dudas sobre cómo escribir algunas palabras. Es que el uso de nuestro idioma adopta a veces algunos errores que se sostienen en el tiempo.

Es por eso, que ante la enorme cantidad de dudas que existen, la Real Academia Española (RAE) decide siempre aclarar las consultas frecuentes sobre el uso del idioma que se originan a través de las redes sociales.

En una de sus recientes publicaciones de la serie " Consultas de la Semana" , la institución despejó una duda muy común: ¿Cómo se escribe el nombre de la letra k y el de la letra q ?, algo que suele generar confusión en la escritura.

La respuesta de la RAE fue clara: el nombre de la letra “k” se escribe “ka” y el nombre de la letra “q” se escribe “cu”.

Por qué se genera confusión con estas letras

Según precisó la Academia, en el caso de la q, la duda surge porque su grafía lleva siempre una “u” acompañándola en el sistema ortográfico del español (como en “queso”, “quinto” o “química”). Eso lleva a muchos hablantes a pensar que su nombre debe escribirse como “qu”, imitando la grafía, o incluso como “ku”, por su similitud fonética.

Y recordó que estas variantes son incorrectas y que la forma única y válida es “cu”, tal como figura en el Diccionario de la lengua española y en las obras normativas.

Así se escribe el nombre de cada letra en América Latina

A → a

B → be

C → ce

D → de

E → e

F → efe

G → ge

H → hache

I → i

J → jota

K → ka

L → ele

M → eme

N → ene

Ñ → eñe

O → o

P → pe

Q → cu

R → erre

S → ese

T → te

U → u

V → ve corta

W → doble ve

X → equis

Y → i griega (aunque la RAE recomienda ye, en gran parte de América todavía se dice i griega)

Z → zeta

