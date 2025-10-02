Superluna: ¿Cuándo se verá en Argentina y por qué será la más brillante del año?

La también llamada “Luna de la cosecha” podrá apreciarse un 30% más luminosa que lo habitual.

El fenómeno astronómico de la superluna se podrá ve a simple vista en Argentina.

Para los amantes de la astronomía, el mes de octubre llega con una buena noticia, la primera superluna del 2025. Se trata de la llamada “Luna de la cosecha ” que, este año podrá verse un 30% más luminosa de lo habitual.

El término "superluna" fue acuñado en 1979 y se utiliza para describir una Luna llena que coincide con su máxima cercanía a la Tierra . La órbita del satélite es elíptica, no circular: a veces está más lejos y otras, más cerca. Cuando la fase llena ocurre en el perigeo —su punto de mayor aproximación—, la Luna puede apreciarse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que en otras fases.

“La Luna no orbita en un círculo perfecto. En cambio, lo hace en una elipse, un óvalo que la acerca y la aleja de la Tierra”, explica la astrónoma Serena Whitfield en un artículo publicado por la NASA.

Las Lunas llenas representan un momento de culminación y cosecha. Se considera que lo que se sembró en la Luna nueva previa -que fue el pasado 21 de septiembre- llega ahora a su punto de maduración. Es el instante propicio para cerrar ciclos, manifestar deseos y atraer abundancia.

El fenomenal espectáculo astronómico será el martes 7 de octubre y alcanzará su punto máximo a las 00:47 en Argentina, con la Luna en Aries y el Sol opuesto en Libra.

El poder de Aries en esta Luna llena

Aries es un signo cardinal de fuego, asociado con los inicios, la acción, el liderazgo y el entusiasmo. Representa la independencia, el progreso y el impulso pionero, aunque también puede expresar cierta agresividad o decisiones tomadas con demasiada rapidez.

Conocido como el primer signo del zodiaco y vinculado al arquetipo del guerrero, simboliza la energía del arranque, la pasión y la fuerza para abrir nuevos caminos. Por eso, las Lunas llenas en Aries suelen traer una carga extra de coraje y vitalidad, invitando a enfocarse en uno mismo y en aquello que verdaderamente se desea.

Esta lunación también activa el eje Aries-Libra: mientras Aries representa el “yo”, Libra simboliza el “nosotros”. Bajo su influencia, se hace más evidente la necesidad de equilibrar la autonomía personal con las relaciones cercanas, y establecer límites más claros y sanos.

En este marco, la superluna en Aries del 7 de octubre potencia aún más esa energía de acción, éxito y prosperidad. Es un momento propicio para tomar decisiones rápidas, iniciar proyectos, renovar compromisos y, al mismo tiempo, redefinir vínculos desde un lugar de mayor autenticidad.

La Luna en Acuario, el poderoso significado para la astrologia

La Luna representa nuestras emociones, necesidades afectivas y reacciones instintivas. Su posición indica cómo sentimos, nos conectamos con los demás y procesamos lo que vivimos.

Luna. Acuario Este momento en que la Luna está en Acuario se convierte en ideal para iniciar proyectos innovadores o actividades colectivas. También puede haber celos, tensiones o malentendidos si alguien se siente limitado o contro

Acuario es un signo aire, regido por Urano, asociado a la innovación, libertad y originalidad. Es independiente, imprevisible y piensa mucho en lo colectivo, la amistad y el cambio.

Entonces, cuando la Luna transita por Acuario, suele manifestarse así:

Emociones más racionales: las decisiones se toman desde la mente, no tanto desde el corazón.

Deseo de libertad: se evita sentirse atado o controlado.

Creatividad e innovación: aparecen ganas de hacer cosas distintas, romper rutinas o probar algo nuevo.

Distancia emocional: puede haber frialdad o dificultad para expresar afecto de manera tradicional.

Sensibilidad a lo social: atención a causas, grupos y amistades.

Esta etapa es ideal para iniciar proyectos innovadores o actividades colectivas. Puede generar celos, tensiones o malentendidos si alguien se siente limitado o controlado. Favorece la originalidad, los cambios y salirse de la rutina.