Los celulares que se quedan sin WhatsApp en octubre 2025: listado completo

La aplicación de mensajería más usada del mundo ya no estará disponible en algunos modelos de marcas reconocidas. Cuáles son.

Estos celulares se quedan sin WhatsApp en octubre 2025: el listado completo

Desde el 1ro de octubre de 2025, WhatsApp dejará de estar disponible en una serie de celulares antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos para ser compatibles con la aplicación de mensajería más usada del mundo . Entre los modelos que quedarán obsoletos hay smartphones de marcas como Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.

Meta , la compañía de Mark Zuckerberg dueña de WhatsApp, confirmó que la aplicación ya no funcionará correctamente en dispositivos con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas.

De acuerdo al Centro de Ayuda de WhatsApp, los celulares viejos que no cumplan con los requisitos mínimos no perderán acceso a la app inmediatamente, aunque comenzarán a tener dificultades a la hora de utilizarla y no tendrán disponibles las nuevas funciones.

Abrir WhatsApp Web en el teléfono celular de otra persona 1200x678.png WhatsApp dejará de estar disponible en celulares que tienen una década de antigüedad.

Cuáles son los modelos que se quedarán sin WhatsApp en octubre 2025

En general, los celulares afectados son dispositivos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes. Entre los teléfonos identificados se encuentran:

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ra generación)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)

Si tu smartphone se encuentra en esta lista, podría comenzar a sufrir los siguientes inconvenientes:

Ya no tendrán acceso a las nuevas funciones y herramientas que lance la aplicación.

que lance la aplicación. Podrían aparecer fallos de seguridad y errores de funcionamiento.

y En algunos casos puntuales, directamente perderán el acceso a la app.

Ante la posibilidad de este último punto, se aconseja realizar copias de seguridad ante el riesgo de perder conversaciones y datos de importancia para cada persona. Este proceso ayudará a conservar información de relevancia para tenerla disponible cuando se pase a un dispositivo más moderno.

WhatsApp app.png Si tu celular no cumple con los requisitos mínimos, podrías comenzar a sufrir problemas con la app o directamente perder el acceso a ella.

Cómo saber si mi celular sigue siendo compatible con WhatsApp en octubre 2025

Existe un mecanismo para que cada usuario pueda chequear si su modelo de smartphone seguirá siendo compatible con la aplicación de mensajería. Solo hay que seguir los siguientes pasos:

En Android: ir a "Configuración" > "Acerca del teléfono" > "Información del software" y ver la versión del sistema operativo. Tiene que ser Android 5.0 o superior para no tener inconvenientes.

En iPhone: ir a "Configuración" > "General" > "Información" y verificar la versión de iOS. Tiene que ser al menos iOS 12 para evitar problemas.

Si el sistema operativo es anterior a los requisitos mínimos, se recomienda chequear si es posible actualizarlo. De no lograrse, es probable que se necesite adquirir un nuevo dispositivo para seguir usando WhatsApp con normalidad. Otra alternativa es migrar a aplicaciones de mensajería similares como Telegram o Signal, que ofrecen compatibilidad con dispositivos más antiguos.

Facebook podría darle un duro golpe a Apple y eliminar WhatsApp de iPhone WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo, con más de 3 mil millones de usuarios activos.

Por qué hay celulares que se quedan sin WhatsApp

Las nuevas versiones de la aplicación de mensajería incorporan funciones más avanzadas que demandan mayor capacidad de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento, algo que los dispositivos antiguos no poseen. Además, los sistemas operativos obsoletos tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberataques. Al descontinuar el soporte, WhatsApp se asegura de que sus usuarios estén en entornos seguros y actualizados.

Por otra parte, al eliminar el soporte a aparatos más anticuados, que suele ser una cantidad muy reducida, Meta se enfoca en dar un mejor servicio y más herramientas a los usuarios nuevos y con tecnología avanzada acorde a las últimas innovaciones.

WhatsApp comenzó a operar como aplicación en 2009 y desde entonces no ha parado de crecer. En 2014, Facebook –ahora Meta- pagó $19 mil millones de dólares para adquirirla. Actualmente, tiene más de 3 mil millones de usuarios activos, siendo la aplicación de mensajería más usada del mundo.