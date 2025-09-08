La nueva función de WhatsApp con IA que transforma las videollamadas: cómo se usa

Usar la nueva herramienta es sencillo y directo. Sin complicaciones ni comprometer la privacidad.

WhatsApp es sin duda la aplicación de mensajería más usada en el mundo, y constantemente suma actualizaciones. En las últimas horas, introdujo una herramienta que promete cambiar la forma de interactuar por videollamada .

La innovación se produce en un momento en que las videollamadas se consolidan como parte de la rutina diaria, tanto en entornos laborales como personales.

Ahora los usuarios pueden reemplazar el fondo real que captura la cámara por imágenes creadas mediante Inteligencia Artificial , con opciones predeterminadas o completamente personalizadas.

Este desarrollo no solo aporta estética, sino también discreción, ya que permite ocultar espacios privados o desordenados sin complicaciones ni aplicaciones adicionales.

WhatsApp videollamadas fondo.png WhatsApp suma opciones para personalizar tus videollamadas con escenarios artísticos o surrealistas.

Gracias a esta función, los usuarios pueden crear escenarios únicos, adaptando el fondo de acuerdo con el contexto de cada conversación, desde reuniones profesionales hasta encuentros informales con amigos y familiares.

Fondos a medida con un simple paso

Usar la nueva herramienta es sencillo y directo. Al abrir la cámara en una videollamada, basta con tocar el botón de efectos y seleccionar “Crear con IA”. Luego, el usuario describe el fondo que desea mediante texto, un proceso que recuerda a la interacción con chatbots y otras aplicaciones de IA generativa.

El sistema procesa la solicitud y reemplaza instantáneamente el fondo real, permitiendo que la cámara muestre la imagen deseada de manera uniforme y continua. Esta opción no solo mejora la presentación visual, sino que también ofrece comodidad y flexibilidad, evitando la necesidad de fondos físicos, pantallas verdes o configuraciones complejas.

Además, la plataforma incluye alternativas predeterminadas que permiten experimentar con distintos estilos, desde paisajes naturales hasta escenarios urbanos o artísticos, sin necesidad de creatividad avanzada. Los usuarios pueden cambiar los fondos en cualquier momento de la llamada, adaptándose al desarrollo de la conversación y manteniendo siempre una apariencia profesional o divertida, según el caso.

WhatsApp videollamadas.png

Creatividad y seguridad en equilibrio

La posibilidad de generar fondos con IA abre un universo de opciones creativas. Los usuarios pueden situarse en un paisaje fantástico, un entorno futurista o un diseño abstracto, combinando estética y funcionalidad sin comprometer la interacción. Esta flexibilidad se convierte en un recurso útil para quienes realizan videollamadas desde distintos espacios o necesitan proteger su privacidad visual.

A pesar de estas novedades, WhatsApp mantiene la encriptación de extremo a extremo, asegurando que tanto los mensajes como las llamadas continúan protegidos. La implementación de la función se realiza de manera gradual en distintos países, con el objetivo de que todos los usuarios puedan acceder a ella en las próximas semanas.

Una experiencia de comunicación renovada

WhatsApp videollamadas.png

La incorporación de la IA en los fondos de videollamadas refuerza el papel de WhatsApp como plataforma líder de mensajería. Más allá de la estética, esta innovación permite adaptar el entorno digital a la personalidad y necesidades de cada usuario, combinando tecnología avanzada con facilidad de uso.

Con esta actualización, WhatsApp no solo agrega un valor visual, sino que también contribuye a mejorar la experiencia de comunicación, permitiendo que cada videollamada se sienta más cómoda, segura y personalizada. La creatividad y la tecnología se combinan para ofrecer un servicio más versátil y atractivo, consolidando a la app como una herramienta indispensable en la vida cotidiana.