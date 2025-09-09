Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 9 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 9 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 9 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Todo lo relacionado con el intelecto estará muy activo hoy en ti, podrías aprender mucho con poco esfuerzo por tu parte. Además, también contarás con una gran vitalidad sexual. Sin embargo, deberías evitar imponerte a los demás y controlar sentimientos y emociones relacionados con la ira.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy no será el mejor día para especular, ni tampoco para hacer inversiones importantes o arriesgadas, pues podrías perder dinero. En vez de eso, sería más productivo que aprovechases tu energía vital y creatividad para darle forma a los proyectos de futuro que te interesen.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Hoy disfrutarás de un día de suerte. Por otra parte, el aprendizaje y la enseñanza se encontrarán activadas en positivo, tanto si te dedicas a ello profesionalmente como si no. Además, tu mente estará muy despierta y te ayudará a que logres algo gracias a la responsabilidad en tus acciones.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Te espera un posible día de fricciones, así que sería conveniente que tratases de expresarte con claridad y agrado en tus relaciones. En general, los viajes no estarán bien aspectados y menos si son viajes relacionados con el trabajo. Procura organizar muy bien tus actividades para superar los inconvenientes que se te presenten.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Este será un día para practicar en el autocontrol, además, te hará falta. Y no solamente eso, también deberías tratar de unificar tu pensamiento y emociones, así todo irá mucho mejor. Tus relaciones con las personas del entorno tenderán a ser algo tirantes si no pones algo de tu parte para remediarlo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hoy podría ser un día de noticias favorables para tu economía. Por otra parte, contarás con una fuerte energía sexual que te pedirá una satisfacción... Las personas mayores o con más experiencia que tú te darán buenos consejos si les prestas atención: no seas cabezota y escucha lo que tengan que decirte.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Serás capaz de asumir hoy una gran cantidad de responsabilidades sobre tus hombros. Además, tendrás éxito en las inversiones que hagas, pero no debes olvidarte de la diplomacia y de la perspicacia. En un plano más íntimo, si tienes pareja posiblemente tendrás problemas en tus relaciones con ella.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

También hoy te espera una jornada de trabajo dura, además, es posible que acabes discutiendo con alguien; deberías admitir que también tú puedes equivocarte. En el plano emocional podría existir cierta confusión en tus emociones: piensa un poco y trata de llegar al origen de todo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tal vez hoy sientas demasiada ansiedad, demasiado nerviosismo, pero la mejor salida a ello será resolviendo con inteligencia: ordena tus ideas y escucha a la voz de tu sexto sentido en la toma de decisiones para el futuro. Por último, tu mundo emocional podría estar patas arriba.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Será un día de relaciones favorables, incluso alguien a quien conoces podría prestarte su ayuda desinteresada. En general, los viajes te proporcionarán ganancias, bien sean materiales o no. Finalmente, la cultura, el refinamiento, la agilidad metal y el ingenio te resultarán muy atrayentes.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Posiblemente hoy surja un proyecto que te resulte interesante, y deberías prestar atención a tu sexto sentido, porque estará activado positivamente y te podrá ayudar a tomar alguna decisión importante. En el plano emocional, te sentirás muy sensible y con cierta tendencia a la depresión.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Hoy será necesario que pongas en práctica tu autocontrol para poder sacar un buen partido de cualquier oportunidad que se te presente, ahora tienes el poder de llegar a tus metas, si así lo deseas. Finalmente, es posible que tu estado económico no sea el mejor: reduce los gastos a los mínimos indispensables.