En este artículo, te contamos por qué es importante desactivar el Meta AI de WhatsApp . Además, te ofrecemos una guía paso a paso para poder realizar esta modificación en la app .

Por qué es importante desactivar el Meta AI de WhatsApp: así se puede minimizar la visibilidad del "círculo azul"

En 2024, Meta Plataforms -el conglomerado estadounidense de tecnología con sede en California que creó WhatsApp - lanzó un nuevo chat de inteligencia artificial . Más conocido como Meta Al , se trata de un asistente virtual al que le podemos hacer preguntas o bien que realice determinadas tareas. Meta Al se puede utilizar en los chats grupales y, de ese modo, los usuarios pueden ver los mensajes que envían los usuarios y las respuestas que proporciona Meta Al .

Lo cierto es que varios usuarios informaron que no desean contar con el Meta Al en sus cuentas de WhatsApp . Según confirmaron desde Meta , la aplicación no permite desactivar el Meta Al, pero sí eliminar el chat.

Varios usuarios informaron que no desean contar con el Meta Al en sus cuentas de WhatsApp.

Las razones por las que los usuarios prefieren desactivar el Meta AI de WhatsApp son varias:

Supuesta intrusión en su privacidad: el funcionamiento del Meta AI implica analizar patrones de conversación para responder de forma personalizada, lo que podría utilizarse para crear un perfil digital del usuario.

el funcionamiento del implica analizar patrones de conversación para responder de forma personalizada, lo que podría utilizarse para crear un perfil digital del usuario. Errores en las respuestas generadas por la IA: existen riesgos de que la IA brinde información falsa o incorrecta.

existen riesgos de que la brinde información falsa o incorrecta. Rendimiento del celular: como Meta AI necesita procesar información de forma constante, ello puede afectar el consumo de energía, generando un uso extra de la batería y de la capacidad del teléfono.

como necesita procesar información de forma constante, ello puede afectar el consumo de energía, generando un uso extra de la batería y de la capacidad del teléfono. Puede generar distracciones: la inmediatez de las respuestas de Meta AI podría limitar la curiosidad natural de las personas y la capacidad del pensamiento crítico.

A continuación, te brindamos una guía paso a paso para desactivar Meta AI de tu WhatsApp:

Si bien no es posible desinstalar la inteligencia artificial integrada a WhatsApp por completo, sí es posible minimizar la visibilidad del círculo azul y su presencia en la lista de chats. Sólo hay que cumplimentar los siguientes pasos, que permitirán que el usuario deje de ver la conversación de Meta AI entre sus chats activos.

Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp .

en . Presionar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, según el dispositivo).

Seleccionar “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Confirmar la eliminación.

Así, Meta AI dejará de aparecer entre los contactos o en los chats activos.

Meta Inteligencia Artificial.png La presencia de Meta AI en WhatsApp genera dudas sobre privacidad y control del usuario.

Meta puntualizó que los usuarios tienen la opción de eliminar chats individuales con la IA o solicitar la eliminación de información que hayan compartido previamente con Meta AI. Cabe recordar que Meta Al ofrece la posibilidad de obtener información, programar citas y brindar distintas recomendaciones y/o sugerencias. Asimismo, funciona como soporte al cliente mediante la automatización de respuestas sin la intervención humana.

Por otra parte, Meta expandió su versión Beta de esta plataforma. Así, varios usuarios en la Argentina encontraron en el extremo superior de su menú principal de WhatsApp un círculo azul, el cual sirve para escribir consultas y tareas especializadas. Y si bien esta nueva función aún no está disponible para todos, esta herramienta de inteligencia artificial estará disponible en todo el mundo y se podrá emplear en redes sociales y en el WhatsApp.