Nuevas funciones de WhatsApp: 6 sorpresas que transforman tu forma de comunicarte

La app de mensajería tendrá más presencia de Meta AI para crear contenido para optimizar la experiencia de los usuarios.

Las nuevas herramientas de WhatsApp abarcan desde herramientas de creatividad hasta soluciones prácticas para el manejo de chats y archivos.

WhatsApp sigue renovándose con nuevas funciones que prometen mejorar la forma en que los usuarios se comunican. Estas actualizaciones, que abarcan desde herramientas de creatividad hasta soluciones prácticas para el manejo de chats y archivos, representan un paso significativo en el perfeccionamiento de la plataforma.

A continuación, un repaso por cada una de las seis nuevas funciones que ya están disponibles o en despliegue para millones de personas.

Entre las incorporaciones más resonantes, figura la posibilidad de compartir Live Photos en dispositivos iOS y fotos en movimiento en Android. Estas características permiten enviar imágenes que integran sonido y movimiento, similar a pequeños clips, y que capturan la escena de manera mucho más vívida.

2- Temas de chat personalizados impulsados por Meta AI

WhatsApp ha potenciado su herramienta de personalización de los chats mediante la integración de inteligencia artificial. A través de Meta AI, el usuario accede a la capacidad de crear temas de chat personalizados, una evolución de los sets de colores y fondos tradicionales.

Esta función abre la puerta a una interacción más creativa, ya que cada usuario puede ajustar la estética visual de sus conversaciones según preferencias individuales, estados de ánimo o contextos particulares.

whatsapp-meta-iajpg WhatsApp permite reemplazar el fondo real de tus videollamadas por imágenes generadas con IA.

3- Fondos únicos para videollamadas, fotos y videos

En línea con la tendencia de individualizar la experiencia en la aplicación, WhatsApp sumó la creación de fondos únicos gracias a la IA para videollamadas. De esta manera, la plataforma permite que los participantes en videollamadas se ubiquen virtualmente en escenarios personalizados o lúdicos, como paisajes, ciudades icónicas o entornos de fantasía, sin necesidad de utilizar fondos físicos o pantallas verdes.

4- Nuevos paquetes de stickers

Las conversaciones por WhatsApp suelen enriquecerse mediante el uso de stickers, que condensan en imágenes el sentido de un mensaje o el estado de ánimo del emisor. Con las últimas actualizaciones, la compañía lanzó nuevos paquetes de stickers como Pájaro intrépido, Días de escuela y Vacaciones. Estos incluyen una variedad de personajes diseñados para reflejar emociones o situaciones específicas.

5- Mejoras en la búsqueda de grupos

La última actualización introduce la posibilidad de buscar un grupo escribiendo el nombre de una persona que participa en él. De manera automática, la pestaña Chats muestra todos los grupos en común con ese contacto, agilizando el reencuentro de las conversaciones relevantes.

6- Escaneo de documentos desde Android

La digitalización y el envío de documentos a través de la aplicación se simplifican con la adición de una herramienta de escaneo integrada para dispositivos Android. Esta función, previamente disponible en iOS, permite escanear un documento físico utilizando la cámara del teléfono, recortar la imagen según se necesite, y enviarlo directamente desde el chat.

La funcionalidad elimina la necesidad de recurrir a apps externas o pasos adicionales, optimizando la gestión de trámites, tareas escolares, recibos o cualquier tipo de papelería urgente. De esta forma, WhatsApp afianza su posición como una herramienta central para la productividad y la vida diaria, adaptándose a las demandas de quienes buscan eficiencia y accesibilidad desde su dispositivo móvil.