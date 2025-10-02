Neuquén: suman vuelos y frecuencias en una aerolínea low cost para la temporada de verano

Sumó dos aviones a su flota y va a mejorar su frecuencia entre Neuquén y Buenos Aires. También suma vuelos con otros destinos internacionales.

La temporada de verano ya está más cerca y con ella las ganas de viajar para lo que este año habrá más posibilidades. La aerolínea low cost JetSmart anunció la compra de dos aviones con capacidad de 240 asientos cada uno, lo que mejorará la frecuencia de todos sus vuelos , incluida la conexión de Neuquén y Buenos Aires.

La línea aérea confirmó la llegada de sus dos nuevos aviones , ambos Airbus A321 los cuales podrán operar desde los dos amarres adicionales que JetSmart tendrá en el Aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires.

Actualmente, la línea aérea opera 24 rutas directas en Argentina, de las cuales 14 son domésticas -3 que no pasan por Buenos Aires- y 10 internacionales, así como vuelos con conexión que permiten viajar desde diferentes ciudades hacia países de la región, con su flota de aviones nuevos de la familia Airbus A320 y A321.

jet smart

“Estamos enfocados en seguir contribuyendo a ampliar la conectividad regional y el desarrollo económico, turístico y social de Argentina y la región. Con el incremento de las rutas y mayor cantidad de frecuencias confiamos en lograr este objetivo”, expresó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSmart Argentina.

Además, Jet Smart confirmó que mantiene activa hasta el próximo 4 de octubre los descuentos promocionales de hasta 35% para vuelos domésticos y hasta 20% para viajes regionales, para volar hasta el 26 de marzo de 2026, con el código promocional SMARTFIT.

Más frecuencia para el verano

Son varias las rutas domésticas que van a registrar incrementos significativos para enero y febrero de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025 con esta aerolínea low cost.

Para Neuquén la mejora para este verano con respecto al del año anterior será de un 35% más de vuelos semanales. Son tres rutas las que conectan a Neuquén con Buenos Aires, que tendrán 27 y 28 frecuencias semanales; Buenos Aires con San Martín de los Andes alcanzarán 14 y 12 frecuencias semanales; y Salta con Neuquén tendrán 6 frecuencias semanales.

jet smart

Otras provincias también serán beneficiadas con estos dos nuevos aviones que la empresa sumó a su flota.

Chubut: con un crecimiento del167% en las rutas a Comodoro Rivadavia y Trelew desde Buenos Aires, reinaugurada en enero e iniciada en abril, que tendrán 6 y 5 frecuencias semanales, respectivamente.

Tucumán: es la segunda provincia con mayor incremento, alcanzando el 157%, con 18 frecuencias semanales para ambos meses.

Chaco: la ruta a Resistencia es otra de las nuevas rutas lanzadas este año, que comenzó a volar en abril y mantiene sus 5 frecuencias semanales.

Salta: tendrá un crecimiento del 39% sumando sus tres rutas: Buenos Aires (21 frecuencias semanales), Neuquén (6 frecuencias semanales) y Mendoza (5 frecuencias semanales).

Santa Cruz: los vuelos entre Buenos Aires y el Calafate se incrementarán un 33%, con 9 y 7 frecuencias semanales.

SMAndes- Primer vuelo JetSmart a SMA-VALIDA 1200 Federico Soto

Mendoza: las rutas crecerán un15%, sumando Buenos Aires (34 y 33 frecuencias semanales), Salta (5 frecuencias semanales) y Bariloche (6 frecuencias semanales).

Córdoba: los vuelos crecerán un 14%, desde Buenos Aires (29 y 28 frecuencias semanales) y la nueva ruta a Río de Janeiro (5 frecuencias semanales).

Río Negro: en este caso, aumentarán un 13%, con vuelos entre Buenos Aires y Bariloche (39 y 38 frecuencias semanales).

Misiones: de la misma manera, crecerán un 13%, uniendo Buenos Aires y Posadas (34 y 37 frecuencias semanales).

Tierra del Fuego: Jet Smart continuará con sus 7 vuelos semanales entre Ushuaia y Buenos Aires.

Vuelos internacionales

En la región, JetSmart cuenta con rutas directas a Chile, Paraguay, Perú y Brasil.

En el caso de Brasil, vuela desde Buenos Aires a Río de Janeiro, Florianópolis y Recife, así como las nuevas rutas a Natal (desde el 30/12) y desde Córdoba a Río de Janeiro (desde el 2/10), y de Mendoza a la misma ciudad. Para la temporada de verano (enero-febrero 2026) se han incrementado en más de un 80% las frecuencias semanales sumando todas estas rutas.

Durante enero y febrero 2026 tendrán las siguientes frecuencias:

Buenos Aires – Río de Janeiro: 23 vuelos semanales

Buenos Aires – Florianópolis: 21 vuelos semanales

Buenos Aires – Recife: 7 vuelos semanales

Córdoba – Río de Janeiro: 5 vuelos semanales

Mendoza – Río de Janeiro: 3 vuelos semanales

Buenos Aires y Natal: 7 vuelos semanales desde el inicio de la operación el 30 de diciembre

En el caso de Paraguay, la compañía fortalece su posición en el mercado y tendrá un vuelo diario a partir de octubre de 2025, entre Buenos Aires y Asunción, con misma cantidad de viajes también entre Buenos Aires y Lima, Perú.

Por otro lado, gracias a las nuevas rutas con escalas protegidas, los pasajeros pueden viajar desde Buenos Aires hacia Colombia y Ecuador vía Lima, así como de Córdoba a Florianópolis.