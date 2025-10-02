Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 2 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 2 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 2 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor y familia, viento en popa. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Si practica deportes de riesgo, atención a las rodillas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Está en un momento ideal para seducir. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buen momento para las inversiones. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Estado físico francamente excelente.