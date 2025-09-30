Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 1 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 1 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este miércoles 1 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Momento para afianzar su relación de pareja. Su economía marcha mucho mejor. En los negocios, la suerte está de su parte. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Demuestre su capacidad de organización a sus jefes. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Gaste menos en caprichos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Día complicado en el entorno familiar. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Va a empezar a recoger los frutos de esfuerzos laborales anteriores. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Ojo con las personas envidiosas de su situación amorosa. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Su personalidad atraerá a alguien muy especial. Los astros miman sus finanzas. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.