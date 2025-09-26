Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 26 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 26 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 26 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Los momentos con su pareja serán mágicos. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Los asuntos laborales le irán muy bien. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Estabilidad sentimental. Aumentan sus ingresos. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. El contacto con la naturaleza le animará.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Poca disposición para el amor. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Buenas noticias profesionales. Vigile esas dolencias que sufre.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Le conviene no gastar más de lo necesario. Perspectivas laborales estupendas. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Ahorre intentando controlar los gastos. No se precipite ante esas ofertas laborales. Es hora de que empiece a cuidar de su cuerpo.