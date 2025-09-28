Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este domingo 28 de septiembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 28 de septiembre el horóscopo dice que es un día en el que sentirás que uno de tus proyectos rinde más de lo esperado, y eso te aportará alegría y motivación. También será un buen momento para mantener la disciplina y evitar que otros traten de pisotearte — tienes fuerza interior para defenderte.

En lo relacional, puede que surjan ajustes: prestar atención a los detalles marcará la diferencia entre armonía o malentendidos. Las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.

El domingo trae claridad y tranquilidad. Es un buen día para planificar la semana y reflexionar sobre tus próximos pasos.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Día ideal para disfrutar del hogar y los pequeños placeres. La familia y la armonía serán fuente de bienestar y equilibrio.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu curiosidad se activa y pueden surgir planes inesperados que alegren tu día. Compartir con amigos será especialmente positivo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El domingo favorece la introspección y la conexión emocional. Escuchá tu intuición para tomar decisiones acertadas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma atrae momentos alegres y reconocimientos. Los encuentros sociales o familiares te darán satisfacción y nuevas oportunidades.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Buen día para el descanso y la organización de tareas menores. Una conversación íntima puede brindarte claridad y paz.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La jornada invita a equilibrar emociones y fortalecer vínculos. Es un buen momento para gestos de empatía y amor hacia los demás. Tu temporada te trae nuevas oportunidades y entusiasmo. Día de brillo personal, con chances de iniciar algo creativo o romántico.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las emociones están intensas, pero bien canalizadas pueden traerte crecimiento personal. Un encuentro afectivo será significativo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Excelente día para la diversión, actividades al aire libre y compartir experiencias. Tu energía expansiva atraerá alegría y aprendizajes. Muy buen día para proyectos grupales o actividades sociales. Tu optimismo contagia y puede abrirte puertas en el trabajo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El domingo invita a soltar tensiones y reflexionar sobre la semana. Una charla cercana puede ayudarte a encontrar equilibrio emocional.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Día favorable para la socialización y la creatividad. Compartir con amigos o familia traerá experiencias enriquecedoras. Se activa el deseo de viajar, estudiar o ampliar horizontes. Tenés la mente clara para resolver un problema pendiente.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición y la inspiración guían tu jornada. Un momento de introspección te permitirá soltar cargas y preparar nuevos comienzos.

Consejo general del día: Es una jornada para ordenar prioridades y conectar con lo que realmente importa. Los pequeños gestos de hoy pueden tener gran impacto mañana.