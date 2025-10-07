¿Nombre de perfil para WhatsApp? La app busca implementar un cambio clave en la mensajería
La aplicación de mensajería de Meta analiza introducir una modificación relacionada al mecanismo para agregar a un usuario.
Meta, la empresa dueña de WhatsApp, estaría a punto de introducir uno de los cambios más importantes en la historia de la aplicación de mensajería. Según las distintas filtraciones, la compañía de Mark Zuckerberg modificará el mecanismo para agregar un contacto e iniciar una conversación.
En la actualidad, cuando una persona quiere contactar a otra a través de WhatsApp, es necesario tener su número de teléfono para poder agregarla. Sin embargo, en breve esto podría ser reemplazado por un nuevo sistema que apunta a proteger la privacidad y la información personal.
Cómo será el nuevo método para agregar a un contacto en WhatsApp
El servicio de mensajería más usado del mundo, con más de 3 mil millones de usuarios mensuales activos, analiza crear una nueva función que permitiría conectar a las personas a través de nombres de usuario y sin la necesidad de pasar el número de teléfono, siguiendo así los pasos que hace años ya dieron sus apps rivales como Signal y Telegram.
De acuerdo a los medios especializados que ya lo dan por hecho, cada persona podrá crearse un nick que alcanzará para que otro pueda registrarlo dentro de WhatsApp. Meta buscaría con esta medida separar a su app de los números telefónicos, haciendo que ya no sea obligatorio compartirlo para comenzar a chatear, evitando así mostrar un dato personal muy sensible.
De todas maneras esta novedad sería optativa, es decir que aquellos que quieran continuar compartiendo su teléfono como mecanismo de contacto, podrán seguir haciéndolo. Además, si el número ya está guardado en la agenda, aparecerá en su lista de WhatsApp.
Para evitar confusiones, los nombres de usuario serían únicos e irrepetibles, por lo que no habrá dos iguales, como ya ocurre con los correos electrónicos y las cuentas de redes como Instagram o X (exTwitter). Sin embargo, habrá restricciones. Por ejemplo, no se podrán usar denominaciones que interfieran con imágenes de marcas. De momento, esta nueva función es solo un rumor y no hay fecha establecida de lanzamiento, aunque ya se habla de pruebas en la versión beta.
Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en octubre 2025
Meta informó que, a partir de octubre 2025, la aplicación ya no funcionará correctamente en celulares con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas. Entre los modelos que quedarán obsoletos hay smartphones de marcas como Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.
En general, los smartphones afectados son dispositivos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes. Entre los teléfonos identificados se encuentran:
Android:
- Samsung Galaxy S5
- LG G3
- Sony Xperia Z2
- Motorola Moto G (1ra generación)
- Huawei Ascend Mate 2
- HTC One M8
iPhone:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)
De acuerdo al Centro de Ayuda de WhatsApp, los celulares viejos que no cumplan con los requisitos mínimos no perderán acceso a la app inmediatamente, aunque comenzarán a tener dificultades a la hora de utilizarla y no tendrán disponibles las nuevas funciones.
Por qué hay celulares que se quedan sin WhatsApp
Las nuevas versiones de la aplicación de mensajería incorporan funciones más avanzadas que demandan mayor capacidad de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento, algo que los dispositivos antiguos no poseen. Además, los sistemas operativos obsoletos tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberataques. Al descontinuar el soporte, WhatsApp se asegura de que sus usuarios estén en entornos seguros y actualizados.
Por otra parte, al eliminar el soporte a aparatos más anticuados, que suele ser una cantidad muy reducida, Meta se enfoca en dar un mejor servicio y más herramientas a los usuarios nuevos y con tecnología avanzada acorde a las últimas innovaciones.
