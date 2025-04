Se ponen en venta los shows de Tini y Dua Lipa: cuáles son los precios para cada recital

El pasado 3 de abril Tini anunció que iba a llevar a cabo el festival "Futttura" en Tecnópolis, Buenos Aires. Este evento se llevará a cabo el próximo 24 de octubre y hasta el momento no se anunció otra fecha.

En el programa RUMIS del canal de streaming La Casa, la ex "Violetta" adelantó detalles del evento: "La gente va a poder estar ahí desde las tres de la tarde, por eso tiene este concepto de festival, que la gente pueda ir a disfrutar y yo también pasar por todas las etapas que fui viviendo, y hasta a mí me parecía muy loco por todas las cosas que pasé, que viví. Escucho ciertas canciones y me genera mucha emoción".