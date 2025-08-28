Es oficial: se conoció el line up del Lollapalooza 2026 y se suma el folclore
El mega festival dio a conocer el line up con artistas reconocidos mundialmente y la presencia de una ícono del folclore nacional.
Se terminó la espera. Lollapalooza, uno de los recitales más reconocidos a nivel mundial, confirmó un line up histórico para el evento que se hará en territorio argentino desde el 13 al 15 de marzo de 2026, tres jornadas donde distintas bandas admiradas tocarán en el hipódromo de San Isidro para vivir un mega festival tal como sucedió años anteriores.
Esta vez el evento será aún más especial para la música argentina con la incorporación del folclore en entre los géneros músicales entendiendo que participa Soledad Pastorutti. " Feliz de llevar nuestro folklore, por primera vez, al Lollapalooza. Ahí nos vemos para cantar, bailar y revolear el poncho juntos!!!", escribió en sus redes sociales.
Además, estará presente Tobika, autor del álbum "El Gauchito", que tiene como premisa crear "folclore urbano". A su vez, el evento tendrá representación nacional con artistas consagrados como Paulo Londra, Ratones Paranoicos, Massacre, Yami Safdie entre otros.
Entre un sinfín de nombres, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chapell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Londra serán los artistas que encabezan el line up.
Cuáles son los artistas que también estarán presente
Los artistas que completan el line up son: Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, DJO, Brutalismus 3000, BEN BÖHMER, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, BUNT., Royel Otis, TV GIRL, The Dare, Horsegiirl, 2HOLLIS, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men i trust, Riize, Viagra boys, Judeline, Balu Brigada, GUITARRICADELAFUENTE, Lany, The Warning, Zell, RØZ, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Militantes del Climax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Easykid, Ryan, Joaquina, CEROUNNO, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143LETI, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Paula Os y Jero Jones, Six Sex, Saramalacara, Marttein y Mora Fisz.
El posteo de la Sole y otros artistas celebrando la participación en el evento
