Espectáculos La Mañana Lollapalooza Es oficial: se conoció el line up del Lollapalooza 2026 y se suma el folclore

El mega festival dio a conocer el line up con artistas reconocidos mundialmente y la presencia de una ícono del folclore nacional.







Lollapalooza presentó su calendario 2026

Se terminó la espera. Lollapalooza, uno de los recitales más reconocidos a nivel mundial, confirmó un line up histórico para el evento que se hará en territorio argentino desde el 13 al 15 de marzo de 2026, tres jornadas donde distintas bandas admiradas tocarán en el hipódromo de San Isidro para vivir un mega festival tal como sucedió años anteriores.

Esta vez el evento será aún más especial para la música argentina con la incorporación del folclore en entre los géneros músicales entendiendo que participa Soledad Pastorutti. " Feliz de llevar nuestro folklore, por primera vez, al Lollapalooza. Ahí nos vemos para cantar, bailar y revolear el poncho juntos!!!", escribió en sus redes sociales.

Además, estará presente Tobika, autor del álbum "El Gauchito", que tiene como premisa crear "folclore urbano". A su vez, el evento tendrá representación nacional con artistas consagrados como Paulo Londra, Ratones Paranoicos, Massacre, Yami Safdie entre otros.