La prueba: por qué Pampita y María Vázquez tienen una pésima relación

image

La teoría se escuchó en Los profesionales de siempre, donde Evelyn Von Brocke perjuró que consiguió información de primera mano, que se articula con una discusión en la que Martín le recordó todo el entredicho que protagonizó Pampita con Vázquez.

Pampita ¿Víctima de una venganza por parte de María Vázquez?

Según la panelista del programa de El Nueve, la frase del ex de Pampita fue: “Vos te metiste con mi trabajo y nadie se mete con mi trabajo, así como yo no me meto en el tuyo y me banque todo el espectáculo. Esto está terminado, no entendiste la vida del polo”.

Todo se remonta a esas manifestaciones de Pampita, en las que se refirió en fuertes términos a María Vázquez. “No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?…supongo que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones”, sostuvo en una entrevista, aunque luego se disculpó.

image

En toda esta línea, la periodista Laura Ubfal publicó, en su sitio web, que ahora María habría influido en la ruptura de Carolina y Pepa. "Pampita se arrepintió luego de esas declaraciones y contó que habló con María y le pidió disculpas porque no le interesaba estar peleada con ella. Ahora dicen que para María habría llegado el momento de la venganza al influir supuestamente en la separación de Pampita y Pepa. Será?", firmó la periodista en su portal web.