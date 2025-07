Se supo cuál fue el pedido que hizo Pampita al momento de separarse con Martín Pepa

Luego de ocho intensos meses de relación, Pampita y Martín Pepa pusieron punto final a su romance . La noticia sacudió al mundo del espectáculo, no solo por la corta duración del vínculo, sino también por las versiones cruzadas que rodean la ruptura. Aunque ambos intentaron mantener el perfil bajo, distintas fuentes cercanas dejaron entrever que la separación no fue tan armoniosa como se quiso mostrar.

En Intrusos, Paula Varela fue aún más directa: “Me dicen que ella le estaba pidiendo ‘no vayas a ese viaje, vení a Buenos Aires’, pero Pepa eso no lo va a ceder nunca. A mí me dijeron que estos tipos andan con chicas rusas ¡mayores de edad! ¡Siempre!”. Una declaración que, sin pruebas, añade un tinte aún más polémico a la historia.

El conflicto habría estallado cuando la modelo quiso sumarse al viaje con sus hijos, pero no fue bien recibida la propuesta por parte de Pepa. “Ahora de ir a Saint-Tropez con él, Martín le habría dicho ‘no, no estaría dando que vayas para allá’, era muy difícil acoplar a ella a este tipo de cosas, no era un plan para que vaya Pampita con sus hijos y ahí tuvieron esa discordia, porque además él no estaba viniendo para acá, siempre estaba viajando ella y, la verdad, se hacía insostenible”, agregó Varela.

La separación de Martín Pepa y Pampita

La relación, desde el inicio, estuvo marcada por la distancia. Él, instalado en Estados Unidos por compromisos laborales, y ella, con su vida organizada en Buenos Aires. Esta dinámica, lejos de consolidarse, se volvió una carga. Según el periodista Gustavo Méndez, la distancia fue un obstáculo permanente: Pampita había expresado en más de una ocasión lo difícil que le resultaba sostener un vínculo tan fragmentado en el tiempo y el espacio.

Pero la tensión no fue solo geográfica. En el programa Los Profesionales de Siempre, Evelyn Von Brocke compartió una frase que, según contó, Martín Pepa le habría dicho a Pampita antes de la separación definitiva: "Vos te metiste con mi trabajo y con mi trabajo, no se mete nadie porque yo con vos, tampoco me meto". Y añadió: "No entendiste la vida del polo. Esto está terminado".