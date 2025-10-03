El motivo de la salida repentina de una panelista del programa de Ángel de Brito

El conductor y periodista, Ángel de Brito , anunció este jueves, en vivo en su programa LAM , que una de las angelitas se despide del famoso ciclo de chimentos y contó los motivos.

"Quien se va de LAM, se despide en unos días, le vamos a hacer la despedida que se merece, es Marcelita Feudale ", reveló el conductor en vivo, confirmando la salida de la histórica panelista. La reacción no tardó en llegar. Yanina Latorre expresó su tristeza por la partida de su compañera: "¡Ay, no! Qué pérdida. Es la más inteligente del panel. Es la que dice cosas coherentes. Es la que sabe todo, las leyes, no se olvidó".

En medio del clima de emoción, Ángel se dirigió a Matilda Blanco al notar su emoción: "¿Llorás, Matilda?", le preguntó. "Sí", respondió entre lágrimas, mientras se acercaba a Marcela para abrazarla. Como siempre, Yanina lanzó una frase punzante: "Matilda no sabe qué hacer para ser mediática". A lo que La Barby sumó con ironía: "Ay, disculpame, que descrea de todo esto".

Minutos después, Feudale explicó los motivos de su salida del ciclo: "Recibí una propuesta para hacer radio en el mismo horario que el programa, en Radio 10, con conducción. Es un programa, de 20 a 22, con un equipo muy lindo de gente. Y me ofrecieron escribir en el portal con firma".

El nuevo desafío profesional en la carrera de Marcela Feudale

Además, Marcela Feudale compartió más detalles sobre su nuevo desafío profesional: "Voy a hacer actualidad y política". "¿Tiene nombre el programa ya?", le consultó Ángel de Brito al aire de LAM. "Sí, Feudalísima", respondió con entusiasmo, y confirmó que el estreno será el 3 de noviembre.

Antes de cerrar, Marcela se tomó un momento para expresar su cariño por el equipo y el programa: "Los voy a extrañar, esto es un loquero divino, porque acá no hay nadie que esté cuerdo. Y es verdad todo lo que pasa. Es muy reality. Y me encontré con mujeres que son de carne y hueso, y que ninguna finge nada. O sea, acá cuando nos peleamos, nos peleamos; cuando nos queremos, nos queremos. Cuando vamos a comer, nos reímos todas juntas".

Y le expresó a Ángel: "Te quiero agradecer de todo corazón, porque sos el tipo más generoso que hay en el medio. En general, es muy difícil sobresalir en un equipo de tantas personas. Yo creo que hay que saber usar el lugar que vos otorgás. Y de ahí en más es el crecimiento de cada uno".

La carrera de Marcela Feudale en los medios comenzó en 1992 cuándo se incorpora al staff de Videomatch. Allí permaneció durante más de 20 años, al mismo tiempo en el que trabajaba como voz en off de otros programas de la televisión. En 2011, con Infama, fue su debut cómo panelista en los programas de espectáculos y chimentos. En ese rol, también trabajó en Intratables, Confrontados, Implacables con Susana Roccasalvo y ahora, su última experiencia, en LAM.